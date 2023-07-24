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НАПК устроит проверку состояния руководителей военкоматов и их родственников

24 июля 2023 11:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НАПК устроит проверку состояния руководителей военкоматов и их родственников
Военные ВСУ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили о планах устроить проверки состояния руководителей военкоматов в Украине. С запросом о предоставлении списков военнослужащих обратились к Министерству обороны.

О таких намерениях сообщил руководитель агентства Александр Новиков во время эфира общенационального телемарафона "Єдині новини".

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Проверки руководителей ТЦК

По словам главы НАПК, агентство просит Минобороны предоставить списки руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Ожидается, что под проверку попадут все руководители военкоматов, а также приближенные к ним лица. Кроме родственников, речь идет о "водителях, кухарках, любовниках и любовницах".

В НАПК обещают предоставить выводы на основе проверок военных комиссариатов через три месяца.

Новиков заявил о недопустимости злоупотребления военнослужащими Центров комплектования. По его убеждению, такие действия — не просто коррупционные нарушения, а "государственная измена с точки зрения этики".

Факты коррупции в ТЦК

Ранее в Нацагентстве по предотвращению коррупции рассказали о результатах проверки экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова, подозреваемого в коррупции.

По данным НАПК, он является рекордсменом по сумме обогащения противоправным путем. Установлено, что он присвоил 188 млн гривен. Только один объект недвижимости, который он приобрел в Испании, стоил 3,7 млн евро. В то время как заработная плата не позволяла получить такие ценные объекты.

Больше о коррупции

Напомним, украинское правительство предлагает бороться с коррупцией в приватной сфере. Для этого в парламент внес два соответствующих законопроекта.

Ранее издание Новини.LIVE опубликовало интервью представителя Налогового комитета Ярослава Железняка. Политик рассказал о том, что уничтожение коррупции поможет снять с повестки дня вопросы источников доходов для проведения доплат украинским военным.

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