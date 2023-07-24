НАЗК влаштує перевірку статків керівників військкоматів та їхніх родичів
У Національній агенції з питань запобігання корупції заявили про плани влаштувати перевірки статків керівників військкоматів в Україні. Із запитом про надання списків військкомів звернулись до Міністерства оборони.
Про такі наміри повідомив керівник агенції Олександр Новіков під час ефіру загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".
Перевірки керівників ТЦК
За словами голови НАЗК, агенція просить Міноборони надати списки керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Очікується, що під перевірку потраплять всі керівники військкоматів, а також наближені до них особи. Окрім родичів, йдеться про "водіїв, кухарок, коханців та коханок".
У НАЗК обіцяють надати висновки на основі перевірок військових комісаріатів за три місяці.
Новіков заявив про неприпустимість зловживання військовослужбовцями Центрів комплектування. На його переконання, такі дії є не просто корупційними порушеннями, а "державною зрадою з точки зору етики".
Факти корупції у ТЦК
Раніше в Нацагенції з питань запобігання корупції розповіли про результати перевірки ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, підозрюваного у корупції.
За даними НАЗК, він є рекордсменом за сумою збагачення протиправним шляхом. Встановлено, що він привласнив 188 млн гривень. Тільки один об’єкт нерухомості, який придбав в Іспанії, коштував 3,7 млн євро. Тоді як заробітна плата не дозволяла отримати такі коштовні об'єкти.
Більше про корупцію
Нагадаємо, український уряд пропонує боротися з корупцією у приватній сфері. Для цього у парламент вніс два відповідні законопроєкти.
Раніше видання Новини.LIVE опублікувало інтерв'ю представника Податкового комітету Ярослава Железняка. Політик розповів про те, що знищення корупції допоможе зняти з порядку денного питання щодо джерел доходів для проведення доплат українським військовим.