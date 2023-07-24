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НАЗК влаштує перевірку статків керівників військкоматів та їхніх родичів

24 липня 2023 11:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НАЗК влаштує перевірку статків керівників військкоматів та їхніх родичів
Військові ЗСУ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національній агенції з питань запобігання корупції заявили про плани влаштувати перевірки статків керівників військкоматів в Україні. Із запитом про надання списків військкомів звернулись до Міністерства оборони.

Про такі наміри повідомив керівник агенції Олександр Новіков під час ефіру загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

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Перевірки керівників ТЦК

За словами голови НАЗК, агенція просить Міноборони надати списки керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Очікується, що під перевірку потраплять всі керівники військкоматів, а також наближені до них особи. Окрім родичів, йдеться про "водіїв, кухарок, коханців та коханок".

У НАЗК обіцяють надати висновки на основі перевірок військових комісаріатів за три місяці.

Новіков заявив про неприпустимість зловживання військовослужбовцями Центрів комплектування. На його переконання, такі дії є не просто корупційними порушеннями, а "державною зрадою з точки зору етики".

Факти корупції у ТЦК

Раніше в Нацагенції з питань запобігання корупції розповіли про результати перевірки ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки  Євгена Борисова, підозрюваного у корупції.

За даними НАЗК, він є рекордсменом за сумою збагачення протиправним шляхом. Встановлено, що він привласнив 188 млн гривень. Тільки один об’єкт нерухомості, який придбав в Іспанії, коштував 3,7 млн євро. Тоді як заробітна плата не дозволяла отримати такі коштовні об'єкти.

Більше про корупцію

Нагадаємо, український уряд пропонує боротися з корупцією у приватній сфері. Для цього у парламент вніс два відповідні законопроєкти.

Раніше видання Новини.LIVE опублікувало інтерв'ю представника Податкового комітету Ярослава Железняка. Політик розповів про те, що знищення корупції допоможе зняти з порядку денного питання щодо джерел доходів для проведення доплат українським військовим.

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