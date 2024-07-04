Актуальные вакансии на предприятиях Словакии для украинцев в 2024 году

Работница на конвейере по упаковке сыров. Фото иллюстративное: demokrat.sk

Украинкам предлагают работу на сырном заводе в словацком городе Бановке-над-Бебравой. Особых требований к претендентам нет. Работодатель обещает всему научить. Речь идет об упаковке сырной продукции в специальную тару. Заработная плата — 5 евро в час.

Эту вакансию опубликовали в фейсбук-группе "Работа за границей. Проверенные вакансии" во вторник, 2 июля.

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Скриншот Facebook/Работа за границей. Проверенные вакансии

Работа на сырном заводе — условия и обязанности

В объявлении уточняется, что эта вакансия для женщин до 65 лет. От работника требуется только ответственное отношение к труду, ловкость на процессах упаковки продукции. График работы — в две смены, по 8 часов каждая. Позже количество рабочих часов увеличивается до 12-ти. Выходной — воскресенье.

Компания обещает выплачивать компенсации за собственное жилье, а также выдает работникам талоны на питание (5,85 евро).

Работа для украинцев в Европе

Украинцам предлагают официальную работу на стройке в Нидерландах. Компания ищет опытных маляров, сантехников, электриков и плотников на сборку загородных домиков. Заработная плата — 10-15 евро в час. Также открыты вакансии для женщин в Германии. Нужны горничные в отели. Работодатель обещает обеспечить работниц жильем и платить до 1 800 евро ежемесячно.