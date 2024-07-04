Актуальні вакансії на підприємствах Словаччини для українців у 2024 році

Працівниця на конвеєрі з пакування сирів. Фото ілюстративне: demokrat.sk

Українкам пропонують роботу на сирному заводі у словацькому місті Бановці-над-Бебравою. Особливих вимог до претендентів немає. Роботодавець обіцяє всьому навчити. Йдеться про пакування сирної продукції в спеціальну тару. Заробітна плата — 5 євро на годину.

Цю вакансію опубліковали у фейсбук-групі "Робота за кордоном. Перевірені вакансії" у вівторок, 2 липня.

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Робота на сирному заводі — умови та обов'язки

В об'яві уточнюється, що ця вакансія для жінок до 65 років. Від працівника вимагається тільки відповідальне ставлення до праця, спритність на процесах пакування продукції. Графік роботи — у дві зміни, по 8 годин кожна. Пізніше кількість робочих годин збільшується до 12-ти. Вихідний — неділя.

Компанія обіцяє випалачувати компенсації за власне житло, а також видає працівникам талони на харчування (5,85 євро).

Робота для українців в Європі

Українцям пропонують офіційну роботу на будівництві у Нідерландах. Компанія шукає досвідчених малярів, сантехніків, електриків і теслярів, які збиратимуть заміські будинки. Заробітна плата — 10-15 євро на годину. Також відкриті вакансії для жінок у Німеччині. Потрібні покоївки в готелі. Роботодавець обіцяє забезпечити працівниць житлом і платити до 1 800 євро щомісяця.