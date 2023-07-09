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Нацбанк ослабит валютные ограничения: детали

9 июля 2023 00:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Нацбанк ослабит валютные ограничения: детали
Женщина считает деньги в банке. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Национальный Банк Украины обнародовал новую Стратегию валютных ограничений, которая предусматривает увеличение привлекательности гривневых активов, ослабление валютных ограничений и рост гибкости обменного курса. Украина планирует осуществить эти изменения в рамках сделок с Международным валютным фондом.

Об этом сообщает НБУ.

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"Смягчение валютных ограничений и постепенное повышение курсовой гибкости в перспективе увеличит возможности адаптации экономики к изменениям внешних и внутренних условий. Кроме того, это восстановит действенность каналов монетарной трансмиссии и усилит способность НБУ одновременно обеспечивать ценовую и финансовую стабильность и устойчивый экономический рост в длительной перспективе", — отметили в НБУ.

Отмечается, что внедрение Стратегии будет определяться не временными рамками, а формированием соответствующих макроэкономических предпосылок, среди которых:

  • инфляция и инфляционные ожидания;
  • уровень международных резервов и устойчивость валютного рынка;
  • процентные ставки;
  • параметры финансовой стойкости.

К тому же, внедрение стратегии могут приостановить, а предыдущие изменения отменить в случае усиления военных рисков.

"Сложившиеся предпосылки и положительный результат проведенного анализа уже позволили НБУ смягчить ряд валютных ограничений в июне. В то же время предпосылки для реализации следующих шагов по стратегии еще формируются", — подчеркнули в учреждении.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) заявил об историческом рекорде за всю независимость страны по объему Международных резервов. В июне они составили 39 млрд долларов.

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