Нацбанк ослабит валютные ограничения: детали

Женщина считает деньги в банке. Фото: google.com

Национальный Банк Украины обнародовал новую Стратегию валютных ограничений, которая предусматривает увеличение привлекательности гривневых активов, ослабление валютных ограничений и рост гибкости обменного курса. Украина планирует осуществить эти изменения в рамках сделок с Международным валютным фондом.

Об этом сообщает НБУ.

Читайте также:

Что предполагает новая Стратегия валютных ограничений

"Смягчение валютных ограничений и постепенное повышение курсовой гибкости в перспективе увеличит возможности адаптации экономики к изменениям внешних и внутренних условий. Кроме того, это восстановит действенность каналов монетарной трансмиссии и усилит способность НБУ одновременно обеспечивать ценовую и финансовую стабильность и устойчивый экономический рост в длительной перспективе", — отметили в НБУ.

Отмечается, что внедрение Стратегии будет определяться не временными рамками, а формированием соответствующих макроэкономических предпосылок, среди которых:

инфляция и инфляционные ожидания;

уровень международных резервов и устойчивость валютного рынка;

процентные ставки;

параметры финансовой стойкости.

К тому же, внедрение стратегии могут приостановить, а предыдущие изменения отменить в случае усиления военных рисков.

"Сложившиеся предпосылки и положительный результат проведенного анализа уже позволили НБУ смягчить ряд валютных ограничений в июне. В то же время предпосылки для реализации следующих шагов по стратегии еще формируются", — подчеркнули в учреждении.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) заявил об историческом рекорде за всю независимость страны по объему Международных резервов. В июне они составили 39 млрд долларов.