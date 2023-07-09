Нацбанк послабить валютні обмеження: деталі

Жінка рахує гроші в банку. Фото: google.com

Національний Банк України оприлюднив нову Стратегію валютних обмежень, яка передбачає збільшення привабливості гривневих активів, послаблення валютних обмежень та поступове зростання гнучкості обмінного курсу. Україна планує здійснити ці зміни в рамках угод з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомляє НБУ.

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"Пом'якшення валютних обмежень та поступове підвищення курсової гнучкості в перспективі збільшить можливості адаптації економіки до змін зовнішніх та внутрішніх умов. Крім того, це відновить дієвість каналів монетарної трансмісії та посилить спроможність НБУ одночасно забезпечувати цінову і фінансову стабільність та стійке економічне зростання у тривалій перспективі", — зазначили в НБУ.

Зазначається, що упровадження Стратегії визначатиметься не часовими рамками, а формуванням відповідних макроекономічних передумов, серед яких:

інфляція та інфляційні очікування;

рівень міжнародних резервів та стійкість валютного ринку;

процентні ставки;

параметри фінансової стійкості.

До того ж впровадження стратегії можуть призупинити, а попередні зміни скасувати у разі посилення військових ризиків.

"Належні передумови, що склалися, і позитивний результат проведеного аналізу вже дозволили НБУ пом'якшити низку валютних обмежень у червні. Водночас передумови для реалізації наступних кроків зі стратегії ще формуються", — наголосили в установі.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) заявив про історичний рекорд за всю незалежність країни щодо обсягу Міжнародних резервів. У червні вони сягнули 39 млрд доларів.