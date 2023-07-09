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Нацбанк послабить валютні обмеження: деталі

9 липня 2023 00:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нацбанк послабить валютні обмеження: деталі
Жінка рахує гроші в банку. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Національний Банк України оприлюднив нову Стратегію валютних обмежень, яка передбачає збільшення привабливості гривневих активів, послаблення валютних обмежень та поступове зростання гнучкості обмінного курсу. Україна планує здійснити ці зміни в рамках угод з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомляє НБУ.

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Що передбачає нова Стратегія валютних обмежень

"Пом'якшення валютних обмежень та поступове підвищення курсової гнучкості в перспективі збільшить можливості адаптації економіки до змін зовнішніх та внутрішніх умов. Крім того, це відновить дієвість каналів монетарної трансмісії та посилить спроможність НБУ одночасно забезпечувати цінову і фінансову стабільність та стійке економічне зростання у тривалій перспективі", — зазначили в НБУ.

Зазначається, що упровадження Стратегії визначатиметься не часовими рамками, а формуванням відповідних макроекономічних передумов, серед яких:

  • інфляція та інфляційні очікування;
  • рівень міжнародних резервів та стійкість валютного ринку;
  • процентні ставки;
  • параметри фінансової стійкості.

До того ж впровадження стратегії можуть призупинити, а попередні зміни скасувати у разі посилення військових ризиків.

"Належні передумови, що склалися, і позитивний результат проведеного аналізу вже дозволили НБУ пом'якшити низку валютних обмежень у червні. Водночас передумови для реалізації наступних кроків зі стратегії ще формуються", — наголосили в установі.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) заявив про історичний рекорд за всю незалежність країни щодо обсягу Міжнародних резервів. У червні вони сягнули 39 млрд доларів.

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