Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow На заправках подорожает бензин: ситуация на рынке 11 октября arrow

На заправках подорожает бензин: ситуация на рынке 11 октября

11 октября 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо 11 октября — АЗС повысили стоимость бензина
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В среду, 11 октября, автозаправочные станции обновили стоимость топлива. За сутки средние цены повысились на несколько копеек на марку бензина А-95, дизельное топливо и автомобильный газ.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе сегодня, 11 октября, вас интересует больше всего:

Цены на бензин, дизель и газ – 11 октября

Цены на топливо на АЗС 11 октября

По информации мониторингового портала, 11 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автогаза такова:

  • A-95+ — 58,27 грн/л;
  • А-95 — 55,41 грн/л;
  • А-92 — 53,27 грн/л;
  • дизельное топливо — 55,49 грн/л;
  • сжиженный газ — 25,91 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ стоил в среднем 58,12 грн/л,
  • А-95 — за 55,20 грн/л,
  • бензин А-92 продавали по 52,92 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель продавали по 55,22 грн/л,
  • а также автогаз — 25,71 грн.

Цены на топливо сегодня 11 октября на крупнейших АЗК Украины

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 11 октября

11 октября бензин брендов "Евро-95" и А-95 дороже всего продают на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

  • Самая низкая цена на А-95+ сеть Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего продают на АЗС "Параллель" — 57,49 грн/л, дешевле всего АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель продают в сети ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз стоит 26,17 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.

 

цены на бензин 11 октября
Источник: Минфин

Больше об авто

Напомним, Nissan отзывает некоторые электрические кроссоверы Ariya 2023 года выпуска из-за дефекта программного обеспечения инвертора, который может привести к неожиданному отключению авто. Это касается 9813 автомобилей.

Ранее мы писали, что в сентябре украинцы приобрели 21 тыс. легковых автомобилей, завезенных из-за границы. По сравнению с сентябрем прошлого года, количество таких регистраций увеличилось на 34%.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз