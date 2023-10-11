Ціни на пальне 11 жовтня — АЗС підвищили вартість бензину

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У середу, 11 жовтня, автозаправні станції оновили вартість пального. За добу середні ціни підвищились на кілька копійок на марку бензину А-95, дизельне пальне та автомобільний газ.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 11 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 11 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автогазу така:

A-95+ — 58,27 грн/л;

А-95 — 55,41 грн/л;

А-92 — 53,27 грн/л;

дизельне пальне — 55,49 грн/л;

скраплений газ — 25,91 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ коштував у середньому 58,12 грн/л,

А-95 — за 55,20 грн/л,

бензин А-92 продавали за 52,92 грн/л.

Інші види пального:

дизель продавали за 55,22 грн/л,

а також автогаз — 25,71 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 11 жовтня

11 жовтня бензин брендів "Євро-95" та А-95 найдорожче продають на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

Найнижча ціна на А-95+ мережа Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче продають на АЗС "Паралель" — 57,49 грн/л, найдешевше АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель продають у мережі ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз коштує 26,17 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.

Джерело: Мінфін

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