Цены на топливо 9 октября — АЗС обновили стоимость бензина и дизеля

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В понедельник, 9 октября, самые большие автозаправочные станции обнародовали цены на горючее. За сутки средняя стоимость не изменилась, однако за неделю все виды горючего подорожали, больше всего — бензин марки А-92.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 9 октября

По информации мониторингового портала, 9 октября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

A-95+ — 57,97 грн/л;

А-95 — 55,33 грн/л;

А-92 — 53,27 грн/л;

дизельное топливо — 55,41 грн/л;

сжиженный газ — 25,79 грн/л.

Неделю назад

A-95+ стоил в среднем 58,27 грн/л,

А-95 — за 55,02 грн/л,

бензин А-92 продавали по 52,82 грн/л.

Другие виды топлива:

дизель продавали по 54,99 грн/л,

а также автогаз — 25,69 грн.

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 9 октября

9 октября бензин брендов "Евро-95" и А-95 дороже всего стоит на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

Самая низкая цена на А-95+ на Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего реализует сеть "Параллель" — 57,49 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель продают в сетях ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз стоит 26,17 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.

Больше об авто

Напомним, в этом году стали серьезнее относиться к управлению неисправными транспортными средствами. Соответственно усилилось наказание водителей, использующих авто, не прошедшие обязательный техосмотр.

Ранее мы писали, что украинцы начали массово переходить на альтернативные виды топлива из-за резкого удорожания бензина. Впрочем, автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новые автомобили.