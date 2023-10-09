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На українських АЗС оновили вартість бензину: ситуація на ринку 9 жовтня

9 жовтня 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 9 жовтня — АЗС оновили вартість бензину та дизелю
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У понеділок, 9 жовтня, найбільші автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне. За добу середня вартість не змінилась, проте за тиждень усі види пального подорожчали, найбільше — бензин марки А-92.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 9 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 9 жовтня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

  • A-95+ — 57,97 грн/л;
  • А-95 — 55,33 грн/л;
  • А-92 — 53,27 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,41 грн/л;
  • скраплений газ — 25,79 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ коштував у середньому 58,27 грн/л,
  • А-95 — за 55,02 грн/л,
  • бензин А-92 продавали за 52,82 грн/л.

Інші види палива:

  • дизель продавали за 54,99 грн/л,
  • а також автогаз — 25,69 грн.

Ціни на пальне сьогодні 9 жовтня на найбільших АЗК України

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 9 жовтня

9 жовтня бензин брендів "Євро-95" та А-95 найдорожче коштує на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

  • Найнижча ціна на А-95+ на Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче реалізує мережа "Паралель" — 57,49 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель продають у мережах ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз коштує 26,17 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, цьогоріч почали серйозніше ставитися до керування несправними транспортними засобами. Відповідно посилилося покарання водіїв, які використовують авто, що не пройшли обов’язковий техогляд.

Раніше ми писали, що  українці почали масово переходити на альтернативні види палива через різке подорожчання бензину. Втім, автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто.

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