Цены на топливо 16 октября – заправки обновили стоимость бензина

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В понедельник, 16 октября, украинские автозаправочные станции обновили стоимость горючего. Речь идет о ценах на дизельное топливо и автомобильный газ, а также все виды бензинов, которые несколько увеличились.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 16 октября

По информации мониторингового портала, 16 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автогаза такова:

A-95+ — 58,27 грн/л;

А-95 — 55,44 грн/л;

А-92 — 53,29 грн/л;

дизельное топливо — 55,65 грн/л;

сжиженный газ — 26,02 грн/л.

Неделю назад

A-95+ стоил в среднем 58,27 грн/л,

А-95 — за 55,33 грн/л,

бензин А-92 продавали по 53,22 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель продавали по 55,41 грн/л,

а также автогаз — 25,80 грн.

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 16 октября

16 октября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего продают в сети SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

Самая низкая стоимость на А-95+ сеть Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего реализуют на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель продают в сети ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз стоит 26,17 грн/л, на KLO — 26,48 грн/л.

Источник: АвтоРиа

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Напомним, в этом году стали серьезнее относиться к управлению неисправными транспортными средствами. Соответственно усилилось наказание водителей, использующих не прошедшие обязательный техосмотр авто.

Ранее мы писали, что украинцы начали массово переходить на альтернативные виды топлива из-за резкого удорожания бензина. Впрочем, автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новые автомобили.