Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Украинские АЗС обновили стоимость бензина: ситуация на рынке 16 октября arrow

Украинские АЗС обновили стоимость бензина: ситуация на рынке 16 октября

16 октября 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо 16 октября – заправки обновили стоимость бензина
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В понедельник, 16 октября, украинские автозаправочные станции обновили стоимость горючего. Речь идет о ценах на дизельное топливо и автомобильный газ, а также все виды бензинов, которые несколько увеличились.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем сегодня, 16 октября, вас интересует больше всего:

Цены на бензин, дизель и газ – 16 октября

Якір Цены на горючее на АЗС 16 октября

По информации мониторингового портала, 16 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автогаза такова:

  • A-95+ — 58,27 грн/л;
  • А-95 — 55,44 грн/л;
  • А-92 — 53,29 грн/л;
  • дизельное топливо — 55,65 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,02 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ стоил в среднем 58,27 грн/л,
  • А-95 — за 55,33 грн/л,
  • бензин А-92 продавали по 53,22 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель продавали по 55,41 грн/л,
  • а также автогаз — 25,80 грн.

Цены на топливо сегодня 16 октября на крупнейших АЗК Украины

Якір Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 16 октября

16 октября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего продают в сети SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость на А-95+ сеть Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего реализуют на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель продают в сети ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз стоит 26,17 грн/л, на KLO — 26,48 грн/л.

 

цены на бензин 16 октября
Источник: АвтоРиа

Якір Больше об авто

Напомним, в этом году стали серьезнее относиться к управлению неисправными транспортными средствами. Соответственно усилилось наказание водителей, использующих не прошедшие обязательный техосмотр авто.

Ранее мы писали, что украинцы начали массово переходить на альтернативные виды топлива из-за резкого удорожания бензина. Впрочем, автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новые автомобили.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Сегодня отопительный сезон не начнется: когда ждать тепла дома

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз