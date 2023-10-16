Ціни на пальне 16 жовтня — заправки оновили вартість бензину

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У понеділок, 16 жовтня, українські автозаправні станції оновили вартість пального. Йдеться про ціни на дизельне пальне та автомобільний газ, а також всі види бензинів, які дещо зросли.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 16 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 16 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автогазу така:

A-95+ — 58,27 грн/л;

А-95 — 55,44 грн/л;

А-92 — 53,29 грн/л;

дизельне пальне — 55,65 грн/л;

скраплений газ — 26,02 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ коштував у середньому 58,27 грн/л,

А-95 — за 55,33 грн/л,

бензин А-92 продавали за 53,22 грн/л.

Інші види пального:

дизель продавали за 55,41 грн/л,

а також автогаз — 25,80 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 16 жовтня

16 жовтня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче продають у мережі SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

Найнижча вартість на А-95+ мережа Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче реалізують на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель продають у мережі ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз коштує 26,17 грн/л, на KLO — 26,48 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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Раніше ми писали, що українці почали масово переходити на альтернативні види палива через різке подорожчання бензину. Втім, автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто.