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На українських АЗС оновили вартість бензину: ситуація на ринку 16 жовтня

16 жовтня 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 16 жовтня — заправки оновили вартість бензину
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У понеділок, 16 жовтня, українські автозаправні станції оновили вартість пального. Йдеться про ціни на дизельне пальне та автомобільний газ, а також всі види бензинів, які дещо зросли.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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ЯкірЦіни на пальне на АЗС 16 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 16 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автогазу така:

  • A-95+ — 58,27 грн/л;
  • А-95 — 55,44 грн/л;
  • А-92 — 53,29 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,65 грн/л;
  • скраплений газ — 26,02 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ коштував у середньому 58,27 грн/л,
  • А-95 — за 55,33 грн/л,
  • бензин А-92 продавали за 53,22 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель продавали за 55,41 грн/л,
  • а також автогаз — 25,80 грн.

Ціни на пальне сьогодні 16 жовтня на найбільших АЗК України

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 16 жовтня

16 жовтня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче продають у мережі SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

  • Найнижча вартість на А-95+ мережа Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче реалізують на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель продають у мережі ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз коштує 26,17 грн/л, на KLO — 26,48 грн/л.

 

ціни на бензин 16 жовтня
Джерело: АвтоРіа

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, цьогоріч почали серйозніше ставитися до керування несправними транспортними засобами. Відповідно посилилося покарання водіїв, які використовують авто, що не пройшли обов’язковий техогляд.

Раніше ми писали, що  українці почали масово переходити на альтернативні види палива через різке подорожчання бензину. Втім, автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто.

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