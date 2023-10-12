Опасные продукты в Украине — на рынок попал ядовитый кофе

Покупатели в магазине. Фото: Pixabay

На украинский рынок завезли из Германии опасный для здоровья человека кофе. Обнаруженное в популярном напитке вещество может привести к тяжелым осложнениям и даже к коме.

Об этом сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Подробнее об опасном напитке

В Госслужбе отмечают, что получили сообщение в системе быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов об обнаружении в органическом зеленом кофе хлорпирифоса. Напиток имеет происхождение из Гондураса, а экспортировался в Украину из Германии.

Отправителем указан: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg, а получателем в Украине — ООО "Кофитон" в Киеве.

Украинцев призвали быть осторожными и не покупать такой товар. В случае обнаружения на прилавках магазинов — советуют сообщать Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Для этого на сайте ведомства можно оставить сообщение, или позвонить в любое региональное отделение.

В Госслужбе не сообщили, в каких регионах может появиться опасный товар и как именно выглядит этот кофе.

Угрозы от хлорпирифоса

Согласно открытым источникам, хлорпирифос применяют как инсектицид широкого спектра действия в борьбе с насекомыми на люцерне, цитрусовых, хлопчатнике, плодовых и разнообразных культурах.

В случае попадания в организм человека вещество может привести к острым нарушениям в работе центральной нервной системы.

головной боли;

судорог;

нарушению сознания;

глубокой комы.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила об опасном товаре, который зашел на украинский рынок из Испании. Речь идет о кукурузе для попкорна, в которой может содержаться ядовитое вещество.

Также в Госпродслужбе ранее сообщали о том, что в Украину попала партия опасного риса из Италии. Он содержит смертельный канцероген — кадмий.