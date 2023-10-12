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На ринок України потрапив небезпечний популярний напій: що відомо

12 жовтня 2023 11:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Небезпечні продукти в Україні — на ринок потрапила отруйна кава
Покупці у магазині. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На український ринок завезли з Німеччини небезпечну для здоров'я людини каву. Речовина, яку виявили у популярному напої, може призвести до важких ускладнень та навіть до коми.

Про це повідомляє Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Детальніше про небезпечний напій

У Держслужбі зазначають, що отримали повідомлення в системі швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів щодо виявлення в органічній зеленій каві хлорпірифосу. Напій має походження з Гондурасу, а експортувався в Україну з Німеччини.

Відправником вказаний: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg, а отримувачем в Україні — ТОВ "Кофітон" у Києві.

Українців закликали бути обережними та не купувати такий товар. У разі виявлення на прилавках магазинів — радять повідомляти Держслужбу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Для цього на сайті відомства можна залишити повідомлення, або ж зателефонувати у будь-яке регіональне відділення.

У Держслужбі не повідомили, у яких регіонах може зявитися небезпечний товар та який саме вигляд має ця кава.

Загрози від хлорпірифосу

Згідно з відкритими джерелами, хлорпірифос застосовують як інсектицид широкого спектру дії у боротьбі з комахами на люцерні, цитрусових, бавовнику, плодових та різноманітних культурах.

Речовина, у разі потрапляння в організм людини, може призвести до гострих порушень у роботі центральної нервової системи:

  • головного болю;
  • судом;
  • порушення свідомості;
  • глибокої коми.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила про небезпечний товар, який зайшов на український ринок з Іспанії. Йдеться про кукурудзу для попкорну, в якій може міститися отруйна речовина.

Також у Держпродспоживслужбі раніше повідомляли про те, що в Україну потрапила партія небезпечного рису з Італії. Він містить смертельний канцероген — кадмій.

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