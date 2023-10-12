Небезпечні продукти в Україні — на ринок потрапила отруйна кава

На ринок України потрапив небезпечний популярний напій: що відомо
На український ринок завезли з Німеччини небезпечну для здоров'я людини каву. Речовина, яку виявили у популярному напої, може призвести до важких ускладнень та навіть до коми.
Про це повідомляє Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Детальніше про небезпечний напій
У Держслужбі зазначають, що отримали повідомлення в системі швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів щодо виявлення в органічній зеленій каві хлорпірифосу. Напій має походження з Гондурасу, а експортувався в Україну з Німеччини.
Відправником вказаний: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg, а отримувачем в Україні — ТОВ "Кофітон" у Києві.
Українців закликали бути обережними та не купувати такий товар. У разі виявлення на прилавках магазинів — радять повідомляти Держслужбу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Для цього на сайті відомства можна залишити повідомлення, або ж зателефонувати у будь-яке регіональне відділення.
У Держслужбі не повідомили, у яких регіонах може зявитися небезпечний товар та який саме вигляд має ця кава.
Загрози від хлорпірифосу
Згідно з відкритими джерелами, хлорпірифос застосовують як інсектицид широкого спектру дії у боротьбі з комахами на люцерні, цитрусових, бавовнику, плодових та різноманітних культурах.
Речовина, у разі потрапляння в організм людини, може призвести до гострих порушень у роботі центральної нервової системи:
- головного болю;
- судом;
- порушення свідомості;
- глибокої коми.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила про небезпечний товар, який зайшов на український ринок з Іспанії. Йдеться про кукурудзу для попкорну, в якій може міститися отруйна речовина.
Також у Держпродспоживслужбі раніше повідомляли про те, що в Україну потрапила партія небезпечного рису з Італії. Він містить смертельний канцероген — кадмій.