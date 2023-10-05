Курс валют на 5 октября — что происходит на наличном рынке

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины (НБУ) установили официальный курс валют на четверг, 5 октября. Согласно ему, евро стоит 38,42 грн/евро (+0,10), а доллар — 36,60 грн (+0,01).

Такая информация обнародована на портале Нацбанка по результатам торгов на межбанке.

Читайте также:

Курс доллара и евро на 5 октября

На наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,13 грн (-0,12). В покупке — 37,48 грн (+0,07), в продаже — 38,16 (-0,01). Евро стоит в покупке 39,73 грн (-0,04), в продаже — 40,70 (-0,06) грн.

ПриватБанк — 37,25 грн — 37,85 грн;

Ощадбанк — 37,50 грн (-0,20) — 38,20 грн (-0,20);

Укрсиббанк — 37,50 грн (-0,10) — 38,10 грн (-0,50);

Райффайзенбанк — 37,40 грн (+0,10) — 37,84 грн (+0,10);

Правэкс-Банк — 37,70 грн (+0,05) — 38,40 грн (+0,05).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,05 грн (-0,10), в продаже — 38,20 (-0,13). Цена евро в покупке — 40,44 грн (+0,04), в продаже — 40,79 (+0,04).

Источник: Минфин

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Больше о деньгах

Напомним, в Национальном банке, говоря о новом режиме "управляемой гибкости обменного курса", сообщили, что регулятор не планирует отпускать гривну в свободное плавание, а интервенции со временем стабилизируются. Несущественные колебания курса будут в обе стороны.

Также мы писали, что НБУ обновил сроки обмена банкнот, который подходил к концу в сентябре текущего года. Теперь некоторые купюры и монеты можно сдать до конца военного положения.