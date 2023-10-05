Курс валют на 5 жовтня — що відбувається на готівковому ринку

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на четвер, 5 жовтня. Згідно з ним, євро коштує 38,42 грн/євро (+0,10), а долар — 36,60 грн (+0,01).

Така інформація оприлюднена на порталі Нацбанку за результатами торгів на міжбанку.

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Курс долара та євро на 5 жовтня

На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,13 грн (-0,12). У купівлі — 37,48 грн (+0,07), в продажу — 38,16 (-0,01). Євро коштує у купівлі 39,73 грн (-0,04), у продажу — 40,70 (-0,06) грн.

ПриватБанк — 37,25 грн — 37,85 грн;

Ощадбанк — 37,50 грн (-0,20) — 38,20 грн (-0,20);

Укрсиббанк — 37,50 грн (-0,10) — 38,10 грн (-0,50);

Райффайзенбанк — 37,40 грн (+0,10) — 37,84 грн (+0,10);

Правекс-Банк — 37,70 грн (+0,05) — 38,40 грн (+0,05).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,05 грн (-0,10), у продажу — 38,20 (-0,13). Ціна євро у купівлі — 40,44 грн (+0,04), в продажу — 40,79 (+0,04).

Джерело: Мінфін

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Більше про гроші

Нагадаємо, у Національному банку, говорячи про новий режим "керованої гнучкості обмінного курсу", повідомили, що регулятор не планує відпускати гривню у вільне плавання, а інтервенції з часом стабілізуються. Несуттєві коливання курсу будуть в обидва боки.

Також ми писали, що НБУ оновив терміни обміну банкнот, який добігав кінця у вересні поточного року. Тепер деякі купюри та монети можна здати до кінця дії воєнного стану.