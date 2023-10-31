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На АЗС снова выросли цены — какое топливо подорожало

31 октября 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин и автогаз 31 октября — сколько стоит топливо
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинских автозаправочных станциях снова изменилась стоимость горючего. Во вторник, 31 октября, цены подскочили на бензин и автомобильный газ.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Якір Цены на горючее на АЗС 31 октября

По данным мониторингового сайта, 31 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 58,27 грн/л;
  • А-95 — 55,46 грн/л;
  • А-92 — 53,54 грн/л;
  • дизельное топливо — 55,59 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,01 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 58,39 грн/л,
  • А-95 — за 55,52 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,55 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 55,55 грн/л,
  • сжиженный газ — 26,69 грн.

Цены на топливо сегодня 31 октября на крупнейших АЗК Украины

Якір Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 31 октября

31 октября горючее брендов "Евро-95" и А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л (+1 грн/л) и 59,99 грн/л (+1 грн/л).

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизельное топливо продается на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 59,99 грн/л (+1 грн/л).

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 28,22 грн/л.

цены на бензин 31 октября
Источник: АвтоРиа

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Напомним, согласно исследованию iSeeCars, автомобили Honda имеют 17,2% шансов достичь полмиллиона пробега без больших и сложных ремонтов. Но даже на фоне общей надежности марки выделяются три кроссовера, имеющих еще большие шансы на это.

Ранее мы писали, что два крупнейших производителя электрокаров в мире — американская Tesla и китайская BYD — продали почти одинаковое количество авто в третьем квартале 2023 года. Эксперты считают это серьезной заявкой в конце эпохи безоговорочного доминирования Tesla на рынке электрических автомобилей.

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