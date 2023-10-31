Ціни на бензин та автогаз 31 жовтня — скільки коштує пальне

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях знову змінилась вартість пального. У вівторок, 31 жовтня, ціни підскочили на бензин та автомобільний газ.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 31 жовтня

За даними моніторингового сайту, 31 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 58,27 грн/л;

А-95 — 55,46 грн/л;

А-92 — 53,54 грн/л;

дизельне пальне — 55,59 грн/л;

скраплений газ — 28,01 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 58,39 грн/л,

А-95 — за 55,52 грн/л,

бензин А-92 — за 53,55 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 55,55 грн/л,

скраплений газ — 26,69 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 31 жовтня

31 жовтня пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л (+1 грн/л) та 59,99 грн/л (+1 грн/л).

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизельне пальне продають на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 59,99 грн/л (+1 грн/л).

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 28,22 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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