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На АЗС знову зросли ціни — яке пальне подорожчало

31 жовтня 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин та автогаз 31 жовтня — скільки коштує пальне
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українських автозаправних станціях знову змінилась вартість пального. У вівторок, 31 жовтня, ціни підскочили на бензин та автомобільний газ.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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ЯкірЦіни на пальне на АЗС 31 жовтня

За даними моніторингового сайту, 31 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 58,27 грн/л;
  • А-95 — 55,46 грн/л;
  • А-92 — 53,54 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,59 грн/л;
  • скраплений газ — 28,01 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 58,39 грн/л,
  • А-95 — за 55,52 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,55 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 55,55 грн/л,
  • скраплений газ — 26,69 грн.

Ціни на пальне сьогодні 31 жовтня на найбільших АЗК України

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 31 жовтня

31 жовтня пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л (+1 грн/л) та 59,99 грн/л (+1 грн/л).

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизельне пальне продають на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 59,99 грн/л (+1 грн/л).

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 28,22 грн/л.

ціни на бензин 31 жовтня
Джерело: АвтоРіа

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Нагадаємо, згідно з дослідженням iSeeCars, автомобілі Honda мають 17,2% шансів досягти пів мільйона пробігу без великих та складних ремонтів. Але навіть на тлі загальної надійності марки вирізняються три кросовери, які мають ще більші шанси на це.

Раніше ми писали, що два найбільші виробники електрокарів у світі — американська Tesla та китайська BYD — продали майже однакову кількість авто у третьому кварталі 2023 року. Експерти вважають це серйозною заявкою на кінець епохи беззастережного домінування Tesla на ринку електричних автомобілів.

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