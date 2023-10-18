Цены на топливо 18 октября - АЗС изменили стоимость дизеля и бензина

На АЗС изменились цены: сколько стоит топливо 18 октября
В среду, 18 октября, украинские автозаправочные станции обновили стоимость горючего. Дизельное топливо незначительно подешевело, бензин А-95+ и А-92 несколько прибавили в цене.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем сегодня, 18 октября, вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 18 октября
По информации мониторингового портала, 18 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автогаза такова:
- A-95+ — 58,30 грн/л;
- А-95 — 55,44 грн/л;
- А-92 — 53,29 грн/л;
- дизельное топливо — 55,53 грн/л;
- сжиженный газ — 26,08 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ стоил в среднем 58,25 грн/л,
- А-95 — за 55,39 грн/л,
- бензин А-92 продавали по 53,22 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель продавали по 55,61 грн/л,
- а также автогаз — 25,93 грн.
Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 18 октября
18 октября бензин брендов "Евро-95" и А-95 дороже всего реализуют в сети SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.
- Самая низкая цена на А-95+ сеть Luxwen – 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
- А-92 дороже всего продают на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
- Дизель стоит в сети ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.
На АЗС Shell автогаз стоит 26,42 грн/л, на KLO — 26,59 грн/л.
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Напомним, германский автопром известен в мире надежностью своей продукции. Но есть три марки авто, которые отдельно выделяют сами немцы как самые качественные.
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