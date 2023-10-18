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На АЗС изменились цены: сколько стоит топливо 18 октября

18 октября 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо 18 октября - АЗС изменили стоимость дизеля и бензина
Автозаправочная станция. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В среду, 18 октября, украинские автозаправочные станции обновили стоимость горючего. Дизельное топливо незначительно подешевело, бензин А-95+ и А-92 несколько прибавили в цене.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Якір Цены на горючее на АЗС 18 октября

По информации мониторингового портала, 18 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автогаза такова:

  • A-95+ — 58,30 грн/л;
  • А-95 — 55,44 грн/л;
  • А-92 — 53,29 грн/л;
  • дизельное топливо — 55,53 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,08 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ стоил в среднем 58,25 грн/л,
  • А-95 — за 55,39 грн/л,
  • бензин А-92 продавали по 53,22 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель продавали по 55,61 грн/л,
  • а также автогаз — 25,93 грн.

Цены на топливо сегодня 18 октября на крупнейших АЗК Украины

Якір Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 18 октября

18 октября бензин брендов "Евро-95" и А-95 дороже всего реализуют в сети SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

  • Самая низкая цена на А-95+ сеть Luxwen – 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего продают на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель стоит в сети ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз стоит 26,42 грн/л, на KLO — 26,59 грн/л.

 

ціни на бензин 18 жовтня
Источник: АвтоРиа

Якір Больше об авто

Напомним, германский автопром известен в мире надежностью своей продукции. Но есть три марки авто, которые отдельно выделяют сами немцы как самые качественные.

Ранее мы писали, что в этом году стали серьезнее относиться к управлению неисправными транспортными средствами. Соответственно усилилось наказание водителей, использующих авто, не прошедшие обязательный техосмотр.

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