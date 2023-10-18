Цены на топливо 18 октября - АЗС изменили стоимость дизеля и бензина

Автозаправочная станция. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

В среду, 18 октября, украинские автозаправочные станции обновили стоимость горючего. Дизельное топливо незначительно подешевело, бензин А-95+ и А-92 несколько прибавили в цене.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 18 октября

По информации мониторингового портала, 18 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автогаза такова:

A-95+ — 58,30 грн/л;

А-95 — 55,44 грн/л;

А-92 — 53,29 грн/л;

дизельное топливо — 55,53 грн/л;

сжиженный газ — 26,08 грн/л.

Неделю назад

A-95+ стоил в среднем 58,25 грн/л,

А-95 — за 55,39 грн/л,

бензин А-92 продавали по 53,22 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель продавали по 55,61 грн/л,

а также автогаз — 25,93 грн.

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 18 октября

18 октября бензин брендов "Евро-95" и А-95 дороже всего реализуют в сети SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

Самая низкая цена на А-95+ сеть Luxwen – 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего продают на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель стоит в сети ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз стоит 26,42 грн/л, на KLO — 26,59 грн/л.

Источник: АвтоРиа

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