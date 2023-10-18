Ціни на пальне 18 жовтня — АЗС змінили вартість дизелю та бензину

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У середу, 18 жовтня, українські автозаправні станції оновили вартість пального. Дизельне пальне незначно подешевшало, бензин А-95+ та А-92 дещо додали у ціні.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 18 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 18 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автогазу така:

A-95+ — 58,30 грн/л;

А-95 — 55,44 грн/л;

А-92 — 53,29 грн/л;

дизельне пальне — 55,53 грн/л;

скраплений газ — 26,08 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ коштував у середньому 58,25 грн/л,

А-95 — за 55,39 грн/л,

бензин А-92 продавали за 53,22 грн/л.

Інші види пального:

дизель продавали за 55,61 грн/л,

а також автогаз — 25,93 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 18 жовтня

18 жовтня бензин брендів "Євро-95" та А-95 найдорожче реалізують у мережі SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

Найнижча ціна на А-95+ мережа Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче продають на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель коштує у мережі ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз коштує 26,42 грн/л, на KLO — 26,59 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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