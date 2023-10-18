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На АЗС змінились ціни: скільки коштує пальне 18 жовтня

18 жовтня 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 18 жовтня — АЗС змінили вартість дизелю та бензину
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У середу, 18 жовтня, українські автозаправні станції оновили вартість пального. Дизельне пальне незначно подешевшало, бензин А-95+ та А-92 дещо додали у ціні.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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ЯкірЦіни на пальне на АЗС 18 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 18 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автогазу така:

  • A-95+ — 58,30 грн/л;
  • А-95 — 55,44 грн/л;
  • А-92 — 53,29 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,53 грн/л;
  • скраплений газ — 26,08 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ коштував у середньому 58,25 грн/л,
  • А-95 — за 55,39 грн/л,
  • бензин А-92 продавали за 53,22 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель продавали за 55,61 грн/л,
  • а також автогаз — 25,93 грн.

Ціни на пальне сьогодні 18 жовтня на найбільших АЗК України

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 18 жовтня

18 жовтня бензин брендів "Євро-95" та А-95 найдорожче реалізують у мережі SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

  • Найнижча ціна на А-95+ мережа Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче продають на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель коштує у мережі ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз коштує 26,42 грн/л, на KLO — 26,59 грн/л.

 

ціни на бензин 18 жовтня
Джерело: АвтоРіа

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, німецький автопром відомий у світі надійністю своєї продукції. Але є три марки авто, які окремо виділяють самі німці як найякісніші.

Раніше ми писали, що цьогоріч почали серйозніше ставитися до керування несправними транспортними засобами. Відповідно посилилося покарання водіїв, які використовують авто, що не пройшли обов’язковий техогляд.

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