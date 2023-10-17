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На АЗС изменились цены: сколько стоит топливо 17 октября

17 октября 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо 17 октября — как изменилась стоимость бензина и дизеля
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Во вторник, 17 октября, украинские автозаправочные станции обновили стоимость горючего. Дизельное топливо и бензин А-92 незначительно подешевели, автомобильный газ прибавил в цене.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Якір Цены на горючее на АЗС 17 октября

По информации мониторингового портала, 17 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автогаза такова:

  • A-95+ — 58,27 грн/л;
  • А-95 — 55,44 грн/л;
  • А-92 — 53,27 грн/л;
  • дизельное топливо — 55,60 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,04 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ стоил в среднем 58,27 грн/л,
  • А-95 — за 55,41 грн/л,
  • бензин А-92 продавали по 53,27 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель продавали по 55,49 грн/л,
  • а также автогаз — 25,91 грн.

Цены на топливо сегодня 17 октября на крупнейших АЗК Украины

Якір Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 17 октября

17 октября бензин брендов "Евро-95" и А-95 дороже всего реализуют в сети SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

  • Самая низкая цена на А-95+ сеть Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего продают на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель обойдётся в сети ОККО и WOG в 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз стоит 26,42 грн/л, на KLO — 26,59 грн/л.

 

ціни на бензин 17 жовтня
Источник: АвтоРиа

Якір Больше об авто

Напомним, Министерство цифровой трансформации приступило к тестированию сервиса перерегистрации авто в приложении "Дія". Однако, чтобы принять участие в тестировании, нужно соответствовать определенным требованиям.

Ранее мы писали, что  в украинском приложении "Дія" еще в мае 2023 года появилась услуга, благодаря которой можно подать заявку на замену водительского удостоверения.

 

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