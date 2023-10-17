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На АЗС змінились ціни: скільки коштує пальне 17 жовтня

17 жовтня 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 17 жовтня — як змінилась вартість бензину та дизелю
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У вівторок, 17 жовтня, українські автозаправні станції оновили вартість пального. Дизельне пальне та бензин А-92 незначно подешевшали, автомобільний газ додав у ціні.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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ЯкірЦіни на пальне на АЗС 17 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 17 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автогазу така:

  • A-95+ — 58,27 грн/л;
  • А-95 — 55,44 грн/л;
  • А-92 — 53,27 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,60 грн/л;
  • скраплений газ — 26,04 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ коштував у середньому 58,27 грн/л,
  • А-95 — за 55,41 грн/л,
  • бензин А-92 продавали за 53,27 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель продавали за 55,49 грн/л,
  • а також автогаз — 25,91 грн.

Ціни на пальне сьогодні 17 жовтня на найбільших АЗК України

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 17 жовтня

17 жовтня бензин брендів "Євро-95" та А-95 найдорожче реалізують у мережі SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

  • Найнижча ціна на А-95+ мережа Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче продають на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель коштує у мережі ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз коштує 26,42 грн/л, на KLO — 26,59 грн/л.

 

ціни на бензин 17 жовтня
Джерело: АвтоРіа

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації розпочало тестувати сервіс перереєстрації авто у додатку "Дія". Однак, щоб взяти участь у тестуванні, потрібно відповідати певним вимогам.

Раніше ми писали, що в українському застосунку "Дія" ще в травні 2023 року з'явилася послуга, завдяки якій можна подати заявку на заміну посвідчення водія. Проте, щоб отримати його, необхідно було звертатися особисто в сервісний центр МВС.

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