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На АЗС подскочили цены: сколько стоит топливо 19 сентября

19 сентября 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин 19 сентября — на АЗС подскочила стоимость топлива
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Во вторник, 19 сентября, на украинском топливном рынке подскочили средние цены. Больше всего подорожал бензин марки А-95+.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сайт Auto.ria.

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Цены на АЗС 19 сентября

По информации портала, мониторящего цены, средняя стоимость бензинов, дизельного горючего и автогаза сейчас такова:

  • A-95+ — 56,85 грн/л (+0,94);
  • А-95 — 54,12 грн/л (+0,14);
  • А-92 — 51,86 грн/л (+0,11);
  • дизельное топливо — 53,86 грн/л (+0,29);
  • сжиженный газ — 25,28 грн/л (+0,03).

Неделю назад A-95+ стоил в среднем 55,15 грн/л, А-95 — за 53,20 грн/л, бензин А-92 продавали за 51,09 грн/л. Дешевле всего стоило дизтопливо — 52,76 грн/л, а также автогаз — 24,50 грн.

Цены на АЗС ОККО, WOG 19 сентября

19 сентября горючее марок А-95+ и А-95 дороже всего стоит на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно. Самые низкие цены на А-95+ в сети Luxwen — 53,49 грн/л. А-95 — на АЗС "Маркет" — 49,79 грн/л.

Самая высокая стоимость бензина А-92 на АЗС "Параллель" — 55,49 грн/л. Дешевле всего на АЗС ZOG — 49,00 грн/л.

Дизель на АЗС ОККО и WOG стоит 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобильный газ продают за 25,35 грн/л, на KLO — 25,38 грн/л.

 

цены на АЗС
Источник: АвтоРиа

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на фоне повышения цен на рынке горючего озвучили новый Индекс бензина. Аналитики подсчитали, сколько сейчас можно заправиться за среднюю заработную плату.

Также сообщалось, что в сентябре цены на топливо в Украине могут достичь отметки 55 грн/л. Такая тенденция связана с удорожанием нефти на мировом рынке. Не исключено, что стоимость будет расти и дальше, ведь впереди нас ждет тяжелая зима.

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