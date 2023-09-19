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На АЗС підскочили ціни: скільки коштує пальне 19 вересня

19 вересня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин 19 вересня — на АЗС підскочила вартість пального
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У вівторок, 19 вересня, на українському паливному ринку підскочили середні ціни. Найбільше подорожчав бензин марки А-95+.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на сайт Auto.ria.

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Ціни на АЗС 19 вересня

За інформацією порталу, який моніторить ціни, середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу зараз така:

  • A-95+ — 56,85 грн/л (+0,94);
  • А-95 — 54,12 грн/л (+0,14);
  • А-92 — 51,86 грн/л (+0,11);
  • дизельне пальне — 53,86 грн/л (+0,29);
  • скраплений газ — 25,28 грн/л (+0,03).

Тиждень тому A-95+ коштував у середньому 55,15 грн/л, А-95 — за 53,20 грн/л, бензин А-92 продавали за 51,09 грн/л. Дешевше коштувало дизпальне — 52,76 грн/л, а також автогаз — 24,50 грн.

Ціни на АЗС ОККО, WOG 19 вересня

19 вересня пальне марок А-95+ та А-95 найдорожче коштує на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно. Найнижчі ціни на А-95+ у мережі Luxwen — 53,49 грн/л. А-95 — на АЗС "Маркет" — 49,79 грн/л.

Найвища вартість бензину А-92 на АЗС "Паралель" — 55,49 грн/л. Найдешевше на АЗС ZOG — 49,00 грн/л.

Дизель на АЗС ОККО та WOG коштує 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобільний газ продають за 25,35 грн/л, на KLO — 25,38 грн/л.

 

ціни на АЗС
Джерело: АвтоРіа

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі підвищення цін на ринку пального озвучили новий Індекс бензину. Аналітики підрахували, на скільки зараз можна заправитися за середню заробітну плату.

Також повідомлялося, що у вересні ціни на пальне в Україні можуть сягнути позначки 55 грн/л. Така тенденція пов’язана із подорожчанням нафти на світовому ринку. Не виключено, що вартість зростатиме і далі, адже попереду на нас чекає важка зима.

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