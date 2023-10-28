Цены на бензин 28 октября — на АЗС снова дорожает горючее

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине автозаправочные станции изменили стоимость некоторых видов горючего. В субботу, 28 октября, снова подорожал автомобильный газ и дизельное топливо.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 28 октября

По данным мониторингового сайта, 28 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и сжиженного газа такова:

A-95+ — 58,29 грн/л;

А-95 — 55,47 грн/л;

А-92 — 53,55 грн/л;

дизельное топливо — 55,57 грн/л;

сжиженный газ — 27,57 грн/л.

Неделю назад

A-95+ стоил в среднем 58,28 грн/л,

А-95 — за 55,42 грн/л,

бензин А-92 — за 53,28 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 55,54 грн/л,

автогаз — 26,44 грн.

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 28 октября

28 октября горючее брендов "Евро-95" и А-95 дороже всего продают на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

Самая низкая стоимость на А-95+ в сети Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

На А-92 самые высокие цены на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, самые низкие на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель реализуется на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС WOG автогаз стоит 28,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,49 грн/л.

Источник: Авториа

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