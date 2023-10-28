Цены на бензин 28 октября — на АЗС снова дорожает горючее

На АЗС подскочили цены — какая ситуация на рынке
В Украине автозаправочные станции изменили стоимость некоторых видов горючего. В субботу, 28 октября, снова подорожал автомобильный газ и дизельное топливо.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем сегодня, 28 октября, вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 28 октября
По данным мониторингового сайта, 28 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и сжиженного газа такова:
- A-95+ — 58,29 грн/л;
- А-95 — 55,47 грн/л;
- А-92 — 53,55 грн/л;
- дизельное топливо — 55,57 грн/л;
- сжиженный газ — 27,57 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ стоил в среднем 58,28 грн/л,
- А-95 — за 55,42 грн/л,
- бензин А-92 — за 53,28 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 55,54 грн/л,
- автогаз — 26,44 грн.
Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 28 октября
28 октября горючее брендов "Евро-95" и А-95 дороже всего продают на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость на А-95+ в сети Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
- На А-92 самые высокие цены на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, самые низкие на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
- Дизель реализуется на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.
На АЗС WOG автогаз стоит 28,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,49 грн/л.
Больше об авто
Напомним, германский автопром известен в мире надежностью своей продукции. Но есть три марки авто, которые отдельно выделяют сами немцы как самые качественные.
Ранее мы писали, что в этом году стали серьезнее относиться к управлению неисправными транспортными средствами. Соответственно усилилось наказание водителей, использующих авто, не прошедшие обязательный техосмотр.
Читайте Новини.LIVE!