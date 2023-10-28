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На АЗС підскочили ціни — яка ситуація на ринку

28 жовтня 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин 28 жовтня — на АЗС знову дорожчає пальне
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні автозаправні станції змінили вартість деяких видів пального. У суботу, 28 жовтня, знову подорожчав автомобільний газ та дизельне пальне.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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ЯкірЦіни на пальне на АЗС 28 жовтня

За даними моніторингового сайту, 28 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та скраленого газу така:

  • A-95+ — 58,29 грн/л;
  • А-95 — 55,47 грн/л;
  • А-92 — 53,55 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,57 грн/л;
  • скраплений газ — 27,57 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ коштував у середньому 58,28 грн/л,
  • А-95 — за 55,42 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,28 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 55,54 грн/л,
  • автогаз — 26,44 грн.

Ціни на пальне сьогодні 28 жовтня на найбільших АЗК України

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 28 жовтня

28 жовтня пальне брендів "Євро-95" та А-95 найдорожче продають на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

  • Найнижча вартість на А-95+ у мережі Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • На А-92 найвищі ціни на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найнижчі на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель реалізовують на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС WOG автогаз коштує 28,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,49 грн/л.

ціни на бензин 28 жовтня
Джерело: Авторіа

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