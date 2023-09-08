Цены на топливо 8 сентября — на АЗС подорожал бензин

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 8 сентября, на украинском топливном рынке подчкочили средние цены. Больше всего подорожал автомобильный газ и бензин марки А-92.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на портал Auto.ria.

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Цены на АЗС 8 сентября

По данным мониторингового портала, средняя стоимость бензинов, дизельного горючего и автогаза сейчас такая:

A-95+ — 55,00 грн/л (+0,01);

А-95 — 53,04 грн/л (+0,05);

А-92 — 50,80 грн/л (+0,06);

дизельное топливо — 52,61 грн/л (+0,03);

сжиженный газ — 24,17 грн/л (+0,19).

Неделю назад A-95+ стоил в среднем 54,96 грн/л, А-95 — за 52,91 грн/л, бензин А-92 продавали за 50,68 грн/л. Дешевле стоило дизтопливо — 52,48 грн/л, а также автогаз — 23,92 грн.

Цены на популярных АЗС ОККО, WOG 8 сентября

8 сентября бензин А-95+ и А-95 дороже всего продают на АЗС SOCAR — 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно. Дешевле всего А-95+ — БРСМ-Нафта — 49,99 грн/л. А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 48,95 грн/л.

Самая высокая стоимость бензина А-92 на автозаправке "Параллель" — 54,99 грн/л. Дешевле всего реализует АЗС Кворум — 47,97 грн/л.

Цены на АЗС ОККО и WOG на дизель — 54,99 грн/л, на SOCAR — 56,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз продают за 24,05 грн/л, на KLO — 24,48 грн/л.

Источник: АвтоРиа

Что еще следует знать

Напомним, в сентябре цены на топливо в Украине могут достичь отметки 55 грн/л. Такая тенденция связана с удорожанием нефти на мировом рынке. Не исключено, что стоимость будет расти и дальше, ведь впереди нас ждет тяжелая зима.

Также сообщалось, что в Украине на фоне повышения цен на топливном рынке озвучили новый Индекс бензина. Аналитики подсчитали, сколько сейчас можно заправиться за среднюю заработную плату.