Ціни на пальне 8 вересня — на АЗС подорожчав бензин

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 8 вересня, на українському паливному ринку підскочили середні ціни. Найбільше подорожчав автомобільний газ та бензин марки А-92.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на портал Auto.ria.

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Ціни на АЗС 8 вересня

За даними моніторингового порталу, середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу зараз така:

A-95+ — 55,00 грн/л (+0,01);

А-95 — 53,04 грн/л (+0,05);

А-92 — 50,80 грн/л (+0,06);

дизельне пальне — 52,61 грн/л (+0,03);

скраплений газ — 24,17 грн/л (+0,19).

Тиждень тому A-95+ коштував у середньому 54,96 грн/л, А-95 — за 52,91 грн/л, бензин А-92 продавали за 50,68 грн/л. Дешевше коштувало дизпальне — 52,48 грн/л, а також автогаз — 23,92 грн.

Ціни на популярних АЗС ОККО, WOG 8 вересня

8 вересня бензин А-95+ та А-95 найдорожче продають на АЗС SOCAR — 58,99 грн/л й 56,99 грн/л відповідно. Найдешевше А-95+ продає БРСМ-Нафта — 49,99 грн/л. А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 48,95 грн/л.

Найвища вартість бензину А-92 на автозаправці "Паралель" — 54,99 грн/л. Найдешевше реалізує АЗС Кворум — 47,97 грн/л.

Ціни на АЗС ОККО та WOG на дизель — 54,99 грн/л, на SOCAR — 56,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз продають за 24,05 грн/л, на KLO — 24,48 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні ціни на пальне в Україні можуть сягнути позначки 55 грн/л. Така тенденція пов’язана із подорожчанням нафти на світовому ринку. Не виключено, що вартість зростатиме і далі, адже попереду на нас чекає важка зима.

Також повідомлялося, що в Україні на тлі підвищення цін на ринку пального озвучили новий Індекс бензину. Аналітики підрахували, на скільки зараз можна заправитися за середню заробітну плату.