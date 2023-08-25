Минцифры выплатит за бизнес-идеи по $3000 — детали программы

Минцифры выплатит украинцам по 3 тыс. долларов: условия новой программы
Министерство цифровой трансформации Украины выплатит украинцам по 3 тысячи долларов за лучшие бизнес-стратегии. Новая образовательно-грантовая программа "Міцність" рассчитана на некоторые пострадавшие регионы.
Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram-канале.
Подробнее о новой грантовой программе
По словам министра, в рамках проекта на развитие малого и среднего бизнеса выделяют 60 тысяч долларов.
Присоединиться к программе могут пострадавшие от войны предприниматели из Харьковской, Днепропетровской, Одесской областей.
"Хотим, чтобы они получали новые знания и восстанавливали бизнес. Сильные предприниматели — основа экономики страны", — подчеркнул он.
Он отметил, что в центрах "Дія.Бізнес" устроят образовательные ивенты, где ожидаются воркшопы, мастер-классы, лекции и семинары. Во время них эксперты помогут прокачать знания:
- по планированию бизнеса;
- маркетингу;
- международной торговли;
- развитию инноваций;
- психологической стойкости.
Участники смогут создать стратегии по возобновлению бизнеса и новых рабочих мест. Авторам 20 лучших стратегий выплатят гранты в 3 тыс. долларов в поддержку бизнеса.
Для того, чтобы пройти обучение и получить деньги на развитие бизнеса, нужно зарегистрироваться по ссылке.
Проект реализуют при поддержке Агентства США по международному развитию USAID "Укрепление общественного доверия (UCBI)".
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