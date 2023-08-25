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Минцифры выплатит украинцам по 3 тыс. долларов: условия новой программы

25 августа 2023 10:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Минцифры выплатит за бизнес-идеи по $3000 — детали программы
Глава Минцифры Михаил Федоров. Фото: mykhailofedorov.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Министерство цифровой трансформации Украины выплатит украинцам по 3 тысячи долларов за лучшие бизнес-стратегии. Новая образовательно-грантовая программа "Міцність" рассчитана на некоторые пострадавшие регионы.

Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram-канале.

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Подробнее о новой грантовой программе

По словам министра, в рамках проекта на развитие малого и среднего бизнеса выделяют 60 тысяч долларов.

Присоединиться к программе могут пострадавшие от войны предприниматели из Харьковской, Днепропетровской, Одесской областей.

"Хотим, чтобы они получали новые знания и восстанавливали бизнес. Сильные предприниматели — основа экономики страны", — подчеркнул он.

Он отметил, что в центрах "Дія.Бізнес" устроят образовательные ивенты, где ожидаются воркшопы, мастер-классы, лекции и семинары. Во время них эксперты помогут прокачать знания:

  • по планированию бизнеса;
  • маркетингу;
  • международной торговли;
  • развитию инноваций;
  • психологической стойкости.

Участники смогут создать стратегии по возобновлению бизнеса и новых рабочих мест. Авторам 20 лучших стратегий выплатят гранты в 3 тыс. долларов в поддержку бизнеса.

Для того, чтобы пройти обучение и получить деньги на развитие бизнеса, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Проект реализуют при поддержке Агентства США по международному развитию USAID "Укрепление общественного доверия (UCBI)".

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