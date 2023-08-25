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Мінцифри виплатить українцям по 3 тис. доларів: умови нової програми

25 серпня 2023 10:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Мінцифри виплатить за бізнес-ідеї по $3000 — деталі програми
Глава Мінцифри Михайло Федоров. Фото: mykhailofedorov.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Міністерство цифрової трансформації України виплатить українцям по 3 тисячі доларів за найкращі бізнес-стратегії. Нова освітньо-грантова програма "Міцність" розрахована на деякі постраждалі регіони.

Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram-каналі.

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Детальніше про нову грантову програму

За словам міністра, в рамках проєкту на розвиток малого та середнього бізнесу загалом виділяють 60 тисяч доларів.

Долучитися до програми можуть підприємці з Харківської, Дніпропетровської, Одеської областей, які постраждали від війни.

"Хочемо, щоб вони здобували нові знання та  відновлювали бізнес. Сильні підприємці — основа економіки країни", — зауважив він.

Він зазначив, що у центрах "Дія.Бізнес" влаштують освітні івенти, де очікуються воркшопи, майстер-класи, лекції та семінари. Під час них експерти допоможуть прокачати знання:

  • з планування бізнесу;
  • маркетингу;
  • міжнародної торгівлі;
  • розвитку інновацій;
  • психологічної стійкості.

Учасники зможуть створити стратегії з відновлення бізнесу та нових робочих місць. Авторам 20 найкращих стратегій виплатять гранти у 3 тис. доларів на підтримку бізнесу.

Для того, щоб пройти навчання та отримати гроші на розвиток бізнесу, потрібно зареєструватися за посиланням.

Проєкт реалізують за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID "Зміцнення громадської довіри (UCBI)".

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Нагадаємо, у Державній податковій служби роз’яснили нюанси здійснення перевірок роботи з касовими апаратами. З 1 жовтня 2023 року знову запрацює система штрафів.

Також ми повідомляли, що ненадання відповіді на запит податкової, неподання або подання не в повному обсязі платником податків передбачає штраф у п'ять розмірів мінімальної заробітної плати — 33,5 тис. грн.

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