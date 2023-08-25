Мінцифри виплатить за бізнес-ідеї по $3000 — деталі програми

Глава Мінцифри Михайло Федоров. Фото: mykhailofedorov.com.ua

Міністерство цифрової трансформації України виплатить українцям по 3 тисячі доларів за найкращі бізнес-стратегії. Нова освітньо-грантова програма "Міцність" розрахована на деякі постраждалі регіони.

Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram-каналі.

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Детальніше про нову грантову програму

За словам міністра, в рамках проєкту на розвиток малого та середнього бізнесу загалом виділяють 60 тисяч доларів.

Долучитися до програми можуть підприємці з Харківської, Дніпропетровської, Одеської областей, які постраждали від війни.

"Хочемо, щоб вони здобували нові знання та відновлювали бізнес. Сильні підприємці — основа економіки країни", — зауважив він.

Він зазначив, що у центрах "Дія.Бізнес" влаштують освітні івенти, де очікуються воркшопи, майстер-класи, лекції та семінари. Під час них експерти допоможуть прокачати знання:

з планування бізнесу;

маркетингу;

міжнародної торгівлі;

розвитку інновацій;

психологічної стійкості.

Учасники зможуть створити стратегії з відновлення бізнесу та нових робочих місць. Авторам 20 найкращих стратегій виплатять гранти у 3 тис. доларів на підтримку бізнесу.

Для того, щоб пройти навчання та отримати гроші на розвиток бізнесу, потрібно зареєструватися за посиланням.

Проєкт реалізують за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID "Зміцнення громадської довіри (UCBI)".

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