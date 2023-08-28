Минфин обнародовал данные, на сколько вырос госдолг Украины в июле

Деньги в руках. Фото: Shutterstock

На 31 июля 2023 года Украина имела обязательства в виде государственного и гарантированного государством долга в размере 4860,59 млрд гривен, что равносильно 132,92 млрд долларов. При этом, За июль 2023 года общий долг страны показал рост: на 146,23 млрд гривен в гривнах и на 4 млрд долларов.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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Сообщается, что большая часть этого долга — внешний, составляющий 3319,19 млрд гривен или 68,29% от общего объема долговых обязательств, что в долларах составляет 90,77 млрд долларов В то время как внутренний долг достиг 1541,41 млрд гривен или 42,15 млрд долларов, что составляет 31,71% от общей суммы.

Главная доля этого долга — это государственные обязательства страны, они равны 4521,09 млрд гривен или 123,63 млрд долларов. Из них на долю внешних обязательств приходится 3050,34 млрд гривен или 83,41 млрд долларов, а внутренние составляют 1 470,75 млрд гривен или 40,22 млрд долларов.

Гарантированный государством долг достиг уровня в 339,50 млрд гривен, что эквивалентно 9,28 млрд долларов. При этом зарубежные задолженности составляют 268,85 млрд гривен или 7,35 млрд долларов, в то время как долги внутри страны — 70,65 млрд гривен или 1,93 млрд долларов.

Динамика роста госдолга. Фото: скриншот

Напомним, что Украине разрешили не рассчитываться по кредитам на период действия программа Международного валютного фонда (МВФ) до 2027 года. Это согласовала группа кредиторов Украины, в которую входят все страны "Группы семи" G7.

Также мы сообщали, что в Национальном банке Украины (НБУ) сообщили о существенном росте государственного долга страны во время войны. Так, его объем увеличился за год с 64,6%, до 89,0% ВВП.