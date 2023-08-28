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Мінфін оприлюднив дані, на скільки зріс держборг України у липні

28 серпня 2023 23:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мінфін оприлюднив дані, на скільки зріс держборг України у липні
Гроші в руках. Фото: Shutterstock
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На 31 липня 2023 року Україна мала зобов'язання у вигляді державного та гарантованого державою боргу у розмірі 4860,59 млрд гривень, що рівносильно 132,92 млрд доларів. При цьому, за липень 2023 року загальний борг країни показав зростання: на 146,23 млрд гривень у гривнях і на 4 млрд доларів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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Повідомляється, що більша частина цього боргу — зовнішній, що становить 3319,19 млрд гривень або 68,29% від загального обсягу боргових зобов'язань, що в доларах становить 90,77 млрд доларів. В той час як внутрішній борг досяг 1541,41 млрд гривень або 42 15 млрд доларів, що становить 31,71% від загальної суми.

Головна частка цього боргу — це державні зобов'язання країни, вони дорівнюють 4521,09 млрд гривень або 123,63 млрд доларів. З них на частку зовнішніх зобов'язань припадає 3050,34 млрд гривень або 83,41 млрд доларів, а внутрішні становлять 1 470,75 млрд гривень або 40,22 млрд доларів.

Гарантований державою борг досяг рівня 339,50 млрд гривень, що еквівалентно 9,28 млрд доларів. При цьому закордонні заборгованості становлять 268,85 млрд гривень або 7,35 млрд доларів, тоді як борги всередині країни — 70,65 млрд гривень або 1,93 млрд доларів.

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Динаміка зростання держборгу. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Україні дозволили не розраховуватись за кредитами на період дії програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) до 2027 року. Це узгодила група кредиторів України, до якої входять усі країни "Групи семи" G7.

Також ми повідомляли, що у Національному банку України (НБУ) повідомили про суттєве зростання державного боргу країни під час війни. Так, його обсяг збільшився за рік із 64,6%, до 89,0% ВВП.

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