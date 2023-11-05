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Житель Хмельнитчины судился с Киевстаром за 70 гривен — что случилось

5 ноября 2023 18:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Житель Хмельнитчины судился с Киевстаром за 70 гривен — что случилось
Вывеска с названием в магазине "Киевстар". Фото: Киевстар
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Хмельницкой области один из жителей отсудил у мобильного оператора "Киевстар" 70 гривен. Компания незаконно сняла деньги с его мобильного счета.

Об этом сообщили в Едином государственном реестре судебных решений.

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Отмечается, что мужчина выиграл дело в суде, куда обратился с требованием возврата средств на мобильный счет, которые мобильный оператор неправомерно списал. "Киевстар" несвоевременно снял оплату за ежемесячный тарифный план и продолжал отчислять ежедневную плату за услуги.

"ПАО "Киевстар" своевременно не засчитало средства на оплату услуг мобильной связи, искусственно создало дефицит средств на счете истца и безосновательно списало средства с этого счета на оплату неоказанных услуг", — указано в постановлении суда.

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области отказал мужчине в иске. Однако мужчина обратился в апелляционный суд и там ему удалось выиграть дело, и отсудить 70 гривен.

Напомним, в Национальной комиссии, проводящей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), заявили, что мобильные операторы связи в Украине не подготовлены к отключениям электроэнергии, которые могут продолжаться длительное время. Журналисты узнали у самих операторов, готовы ли они к возможным блекаутам и смогут ли украинцы звонить по телефону во время отключений света.

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