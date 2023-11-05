Мешканець Хмельниччини судився з Київстаром за 70 гривень — що сталося

Вивіска з назвою на магазині "Київстар". Фото: Київстар

На Хмельниччині один з мешканців відсудив у мобільного оператора "Київстар" 70 гривень. Компанія незаконно зняла кошти з його мобільного рахунку.

Про це повідомили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Зазначається, що чоловік виграв справу у суді, куди він звернувся із вимогою повернення коштів на мобільний рахунок, які мобільний оператор неправомірно списав. "Київстар" невчасно зняв оплату за щомісячний тарифний план і продовжував відраховувати щоденну платню за послуги.

"ПАТ "Київстар" своєчасно не зарахувало кошти на оплату послуг мобільного зв`язку, штучно створило дефіцит коштів на рахунку позивача та безпідставно списало кошти з цього рахунку на оплату ненаданих послуг", — вказано у постанові суду.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області відмовив чоловіку у позові. Проте чоловік звернувся до апеляційного суду і там йому вдалося виграти справу, і відсудити 70 гривень.

Нагадаємо, у Національній комісії, яка проводить державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), заявили, що мобільні оператори зв'язку в Україні не підготовлені до відключень електроенергії, які можуть тривати протягом тривалого часу. Журналісти дізналися в самих операторів, чи готові вони до можливих блекаутів та чи зможуть українці телефонувати під час відключень світла.