Курс валют на 15 июля — банки и обменники обновили цены

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке доллар продолжает дешеветь, а евро — дорожать. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

Читайте также:

Курс доллара на 15 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,13(-0,015) гривны. В покупке — 36,68 грн, в продаже — 37,40. Евро стоит в покупке 40,85 (+0,21) грн, в продаже — 41,79 грн (+0,26). Некоторые банки опустили курс доллара.

ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;

Ощадбанк — 36,75 (-0,05) грн — 37,75 грн;

Радабанк — 36,80 грн — 37,35 грн;

Кредобанк — 36,81 грн — 37,26 грн;

Оптимальный — 37,08 (-0,15) грн — 37,16 (-0,22) грн;

ОТП Банк — 36,15 грн — 37,20 грн;

Sense bank — 36,55 грн — 37,30 (-0,05) грн;

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар потерял три копейки в покупке, а евро на несколько копеек подорожало. Американская валюта стоит 37,10 — 37,20 грн. Евро в покупке стоит 41,23 грн, в продаже — 41,50 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 41,02 (+0,09 коп.) и 41,42 грн (+0,08 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) планирует постепенное смягчение валютных ограничений и возврат к гибкому курсу доллара. Для этого разработал соответствующую стратегию.

Также мы писали, по прогнозу аналитиков, в Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 г. обещает быть стабильной. В то же время к концу лета возможны резкие изменения.