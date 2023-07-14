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Курс валют на 15 липня: як банки та обмінники оновили ціни

14 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 15 липня — банки та обмінники оновили ціни
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку долар продовжує дешевшати, а євро — дорожчати. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 15 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,13 (-0,015) гривні. У купівлі — 36,68 грн, у продажу — 37,40. Євро коштує у купівлі 40,85 (+0,21) грн, у продажу — 41,79 грн (+0,26). Деякі банки опустили курс долара.

  • ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;
  • Ощадбанк — 36,75 (-0,05) грн — 37,75 грн;
  • Радабанк — 36,80 грн — 37,35 грн;
  • Кредобанк — 36,81 грн — 37,26 грн;
  • Оптимальний — 37,08 (-0,15) грн — 37,16 (-0,22) грн;
  • ОТП Банк — 36,15 грн  — 37,20 грн;
  • Sense bank  — 36,55 грн — 37,30 (-0,05) грн;
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар втратив три копійки у купівлі, а євро на декілька копійок подорожчало. Американська валюта коштує 37,10-37,20 грн. Євро у купівлі коштує 41,23 грн, у продажу — 41,50 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 41,02 (+0,09 коп.) та 41,42 грн (+0,08 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) планує поступове пом’якшення валютних обмежень та повернення до гнучкого курсу долара. Для цього розробив відповідну стратегію.

Також ми писали, за прогнозом аналітиків, в Україні ситуація на валютному ринку у липні 2023 року обіцяє бути стабільною. Водночас до кінця літа можливі різкі зміни.

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