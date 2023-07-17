Курс валют 17 июля — на рынке очередные колебания

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке доллар снова дешевеет, а евро — дорожает. Национальный банк Украины также обновил курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара 17 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,12 (-0,006) гривны. В покупке — 36,67 грн, в продаже — 37,40. Евро стоит в покупке 40,89 (+0,19) грн, в продаже — 41,84 грн (+0,24). Некоторые банки опустили курс доллара.

ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;

Ощадбанк — 36,65 грн (-0,10) — 37,70 (-0,05) грн;

Укрэксимбанк — 36,80 (+0,05) грн — 37,60 (+0,05) грн;

Sense bank — 36,55 грн — 37,30 грн (-0,05);

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар потерял несколько копеек, а евро подорожало. Американская валюта стоит 37,07–37,17 грн (неделю назад торговалась в таком диапазоне: 37,13–37,22 грн). Евро в покупке стоит 41,28 грн, в продаже — 41,47 грн (40,75 и 40,90 соответственно).

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 41,11 (+0,18 коп.) и 41,52 грн (+0,18 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) планирует постепенное смягчение валютных ограничений и возврат к гибкому курсу доллара. Для этого разработал соответствующую стратегию.

Также мы писали, по прогнозу аналитиков, в Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 года обещает быть стабильной. В то же время, к концу лета возможны резкие изменения.