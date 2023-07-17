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Курс валют 17 липня: на ринку чергові коливання

17 липня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют 17 липня — на ринку чергові коливання
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку долар знову дешевшає, а євро — дорожчає. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара 17 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,12 (-0,006) гривні. У купівлі — 36,67 грн, у продажу — 37,40. Євро коштує у купівлі 40,89 (+0,19) грн, у продажу — 41,84 грн (+0,24). Деякі банки опустили курс долара.

  • ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;
  • Ощадбанк — 36,65 грн (-0,10) — 37,70 (-0,05) грн;
  • Укрексімбанк — 36,80 (+0,05) грн — 37,60 (+0,05) грн;
  • Sense bank  — 36,55 грн — 37,30 грн (-0,05);
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар втратив кілька копійок, а євро — подорожчало. Американська валюта коштує 37,07–37,17 грн (тиждень тому торгувалась у такому діапазоні: 37,13–37,22 грн). Євро у купівлі коштує 41,28 грн, у продажу — 41,47 грн (40,75 та 40,90 відповідно).

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 41,11 (+0,18 коп.) та 41,52 грн (+0,18 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) планує поступове пом’якшення валютних обмежень та повернення до гнучкого курсу долара. Для цього розробив відповідну стратегію.

Також ми писали, за прогнозом аналітиків, в Україні ситуація на валютному ринку у липні 2023 року обіцяє бути стабільною. Водночас до кінця літа можливі різкі зміни.

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