Курс валют 17 липня — на ринку чергові коливання

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні на готівковому ринку долар знову дешевшає, а євро — дорожчає. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара 17 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,12 (-0,006) гривні. У купівлі — 36,67 грн, у продажу — 37,40. Євро коштує у купівлі 40,89 (+0,19) грн, у продажу — 41,84 грн (+0,24). Деякі банки опустили курс долара.

ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;

Ощадбанк — 36,65 грн (-0,10) — 37,70 (-0,05) грн;

Укрексімбанк — 36,80 (+0,05) грн — 37,60 (+0,05) грн;

Sense bank — 36,55 грн — 37,30 грн (-0,05);

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар втратив кілька копійок, а євро — подорожчало. Американська валюта коштує 37,07–37,17 грн (тиждень тому торгувалась у такому діапазоні: 37,13–37,22 грн). Євро у купівлі коштує 41,28 грн, у продажу — 41,47 грн (40,75 та 40,90 відповідно).

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 41,11 (+0,18 коп.) та 41,52 грн (+0,18 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) планує поступове пом’якшення валютних обмежень та повернення до гнучкого курсу долара. Для цього розробив відповідну стратегію.

Також ми писали, за прогнозом аналітиків, в Україні ситуація на валютному ринку у липні 2023 року обіцяє бути стабільною. Водночас до кінця літа можливі різкі зміни.