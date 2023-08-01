Обзор расследования Бигус инфо о коррупции на восстановлении Киевской области

Последствия военных действий в Буче. Фото: Верховная Рада Украины

Киевскую область деоккупировали 14 месяцев назад. Большое восстановление длится уже больше года, однако за красивыми картинками и обещаниями для международных партнеров скрывается множество коррупционных схем.

Журналисты "Бигус инфо" провели расследование о сотнях миллионов гривен, которые выделили на восстановление Киевской области сомнительным компаниям. Новини.LIVE подготовили обзор материала.

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Восстановление улицы Вокзальной в Буче

"Сотни миллионов гривен, выделенных на восстановление, начали раздавать реечным ФЛП и компаниям. В основном, без тендеров, без конкурсов, без всякого контроля, подписывая тщательно спрятанные от посторонних глаз договора", — сообщают журналисты-расследователи.

Одним из примеров является улица Вокзальная в Буче. Эта улица должна была стать лицом восстановления Украины. Работать там начали уже под первые морозы 2022 года.

Улица Вокзальная в Буче после восстановления. Фото: скриншот

Местные жители говорят, что делали все на скорую руку к приезду Зеленского. А после визита президента все работы сразу прекратились.

Хотя визуально улица и выглядит красивой, однако качество оставляет желать лучшего: например, рабочие установили сырые балки на чердаках у людей — и это среди зимы. А бригады даже не были профессиональными строителями.

Выполнял работы ФЛП Сергей Цыбульский — предприниматель с Ровенской области. Вместе с сыном и братом, владеющим компанией ООО "Грилана".

Получили они на строительство более 200 миллионов гривен — без каких-либо тендеров или конкурсов. Это при том, что за почти 6 лет работы фирмы до этого она получила суммарно заказов на чуть более 30 миллионов.

Предприниматель Сергей Цыбульский. Фото: скриншот

Как местная фирма из Ровенщины могла получить заказ на основную часть работ — примерно 300 объектов — в Буче на Киевщине? Официальная версия Сергея Цыбульского такова: привезли в Бучу хлеб, познакомились с чиновниками, а те пригласили их строить.

К тому же, официальных договоренностей они не заключали, работали по устному соглашению, сказал Сергей журналистам "Бигус инфо" не на камеру. Да и счет за работы выставляли уже постфактум.

Схемы компании "Ласт буд кепитал"

"Ласт буд кепитал" — компания, которая до полномасштабного вторжения активно выигрывала тендеры на дорожные работы. Потом вдруг переключилась на строительство — и с лета 2022 года занималась большим восстановлением.

Компания получила заказы на 40 миллионов гривен. И это при том, что за плечами у нее фигурирование в куче уголовных дел.

"В производствах говорится, что "Ласт буд кепитал" — частица крупного тендерного монстра, состоящего сразу из нескольких фирм, созданных связанными между собой людьми для имитации конкуренции. Когда одна из них выигрывала тендер, деньги расходились по счетам остальных", — рассказывают журналисты "Бигус инфо".

Компании, связанные с "Ласт буд кепитал". Фото: скриншот

А вот сами работы выполнял какой-нибудь другой наемный подрядчик, ведь официально у этих компаний нет для этого никаких ресурсов.

Так что "Ласт буд кепитал", как и многие другие, просто собирает бюджетные средства, часть забирает себе, часть отдает связанным с ней компаниям, а на остальное нанимает подрядчиков.

Строительная компания с крымским шлейфом

"Укрстрой-проект-реконструкция" — еще один пример коррупции. Принадлежит компания сыну Олега Кизименко, чиновника-сепаратиста, оставшегося в Крыму работать на оккупационные власти.

У этой фирмы заказали реконструкцию Бородянского центра социально психологической реабилитации за 240 миллионов гривен. И это при том, что на момент заказа компания фигурировала в материалах уголовного производства по хищению на восстановлении.

Как выяснилось, у них также нет реальных ресурсов для проведения работ.

Строительная компания из OLX

"Булівельна" компания "Відновлення". Да, именно "булівельна", ведь создавали ее настолько наскоро, что даже опечатку не исправили.

Эту фирму создали юристы в мае 2022 года под продажу. И продали на OLX. Сразу же после ее продажи компания получила заказ на 8 миллионов гривен на восстановление дома в Буче. В общей сложности созданная наскоро контора получила от государства заказов на почти 40 миллионов гривен.

Журналисты "Бигус инфо" нашли связь этой компании с Алексеем Кулебой, ныне заместителем руководителя офиса президента, который на тот момент занимал должность главы Киевской областной администрации.

И снова — работы выполняются не лучшим образом, если вообще выполняются.

Коррупция на восстановлении Бородянки

Для восстановления домов в Бородянке был заключен договор с БК "Укрмонтаж-2014", директором которого является местный депутат Дмитрий Науменко. И все бы ничего, но также Бородянский горсовет отдельно заключил договор с ФЛП Николаем Буруковым для установки окон и дверей.

Зачем отдельно переплачивать за эти работы, непонятно. Однако такие схемы не единичны. В соседнем доме ситуация такая же, только ФЛП другой. А вот нормальных окон ни в одном из домов так и нет.

Похожая ситуация и с крышей дома. Наемная компания "Атмосфера инжениринг систем" посреди осени демонтировала кровлю крыши, после чего просто исчезла. Закрыли крышу на ремонт уже позже — в январе, хотя первый акт выполненных работ компании подписали в декабре.

Последствия отсутствия кровли дома в Бородянке. Фото: скриншот

Заплатили фирме за это 3,3 миллиона гривен — половину от полной суммы. А работы не закончены до сих пор.

А после случая с крышей этой же компании, "Атмосфера Инжениринг Системс" отдали заказ еще на 32 миллиона на капитальный ремонт. При этом того же дома, в котором они до сих пор не закончили крышу.

После отправки запросов от журналистов "Бигус инфо" чиновники решили расторгнуть соглашения с этим подрядчиком.

Кто ответственен за коррупционные схемы в восстановлении

Все эти заказы работ делали либо местные советы, либо профильный департамент регионального развития Киевской ОГА.

В Ирпенском и Бородянском городских советах об этих распределениях средств говорить с журналистами "Бигус инфо" отказались. А в Бучанском совете объяснили непрозрачность и отсутствие конкурсов войной и нехваткой времени.

В Киевской ОГА ответственным за этот хаос с выделением средств был Алексей Кулеба. А уже зимой 2023 года его повысили.

Сам Кулеба своей вины или вины ОГА в этом не видит, поскольку якобы не знали об уголовных делах на фирмы, с которыми заключали договоры.