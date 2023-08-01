Огляд розслідування Бігус інфо про корупцію на відбудові Київщини

Наслідки військових дій у Бучі. Фото: Верховна Рада України

Київщину деокупували 14 місяців тому. Велика відбудова триває вже понад рік, однак за красивими картинками та обіцянками для міжнародних партнерів ховаються безліч корупційних схем.

Журналісти "Бігус інфо" провели розслідування про сотні мільйонів гривень, які виділили на відбудову Київщини сумнівним компаніям. Новини.LIVE підготували огляд матеріалу.

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Відбудова вулиці Вокзальної в Бучі

"Сотні мільйонів гривень, виділених на відбудову, почали роздавати рейковим ФОПам і компаніям. В основному, без тендерів, без конкурсів, без жодного контролю, підписуючи ретельно сховані від сторонніх очей договори", — повідомляють журналісти-розслідувачі.

Одним з прикладів є вулиця Вокзальна в Бучі. Ця вулиця мала стати обличчям відбудови України. Працювати там почали вже під перші морози 2022 року.

Вулиця Вокзальна в Бучі після відбудови. Фото: скриншот

Місцеві мешканці кажуть, робили все нашвидкуруч до приїзду Зеленського. А після візиту президента всі роботи одразу припинилися.

Хоч візуально вулиця і виглядає гарною, однак якість бажає кращого: приміром, робітники встановили сирі балки на горищах у людей — і це посеред зими. А бригади навіть не були професійними будівельниками.

Виконував роботи ФОП Сергій Цибульський — підприємець з Рівненщини. Разом із сином та братом, який володіє компанією ТОВ "Грілана".

Отримали вони на будівництво понад 200 мільйонів гривень — без жодних тендерів чи конкурсів. Це при тому, що за майже 6 років роботи фірми до цього вона отримала сумарно замовлень на трохи більше ніж 30 мільйонів.

Підприємець Сергій Цибульський. Фото: скриншот

Тож, як місцева фірма з Рівненщини могла отримати замовлення на основну частину робіт — приблизно 300 обʼєктів — у Бучі на Київщині? Офіційна версія самого Сергія Цибульського така: привезли в Бучу хліб, познайомилися з чиновниками, а ті запросили їх будувати.

До того ж офіційних домовленостей вони не укладали, працювали за усною угодою, сказав Сергій журналістам "Бігус інфо" не на камеру. Та й рахунок за роботи виставляли вже постфактум.

Схеми компанії "Ласт буд кепітал"

"Ласт буд кепітал" — компанія, що до повномасштабного вторгнення активно вигравала тендери на дорожні роботи. Потім раптом переключилася на будівництво — і з літа 2022-го займалася великою відбудовою.

Компанія отримала замовлень на 40 мільйонів гривень. І це при тому, що за плечима у неї фігурування в купі кримінальних проваджень.

"У провадженнях йдеться про те, що "Ласт буд кепітал" — частинка великого тендерного монстра, який складається одразу з кількох фірм, створених повʼязаними між собою людьми для імітації конкуренції. Коли одна з них вигравала тендер, гроші розходилися по рахунках решти", — розповідають журналісти "Бігус інфо".

Компанії, повʼязані з "Ласт буд кепітал". Фото: скриншот

А ось самі роботи виконував якийсь інший найнятий підрядник, адже офіційно у цих компаній немає для цього жодних ресурсів.

Тож "Ласт буд кепітал", як і багато інших, просто збирає бюджетні кошти, частину забирає собі, частину віддає повʼязаним з нею компаніям, а на решту наймає підрядників.

Будівельна компанія з кримським шлейфом

"Укрбуд-проект-реконструкція" — ще один приклад корупції. Належить компанія сину Олега Кізіменка, чиновника-сепаратиста, що залишився в Криму працювати на окупаційну владу.

У цієї фірми замовили реконструкцію Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації за 240 мільйонів гривень. І це при тому, що на момент замовлення компанія фігурувала в матеріалах кримінального провадження про розкрадання на відбудові.

Як зʼясувалося, у них також немає жодних реальних ресурсів для проведення робіт.

Будівельна компанія з OLX

"Булівельна" компанія "Відбудова". Так, саме "булівельна", адже створювали її настільки нашвидкуруч, що навіть одруківку не виправили.

Цю фірму створили юристи в травні 2022 року під продаж. І продали на OLX. А одразу після її продажу компанія отримала замовлення на 8 мільйонів гривень на відновлення будинку в Бучі. Загалом же створена нашвидкуруч контора отримала від держави замовлення на майже 40 мільйонів гривень.

Журналісти "Бігус інфо" знайшли звʼязок цієї компанії з Олексієм Кулебою, нині заступником керівника офісу президента, який на той момент був на посаді очільника Київської обласної адміністрації.

І знову — роботи виконуються не найкращим чином, якщо взагалі виконуються.

Корупція на відновленні Бородянки

Для відбудови будинків у Бородянці уклали договір з БК "Укрмонтаж-2014", директором якої є місцевий депутат Дмитро Науменко. І все б нічого, але також Бородянська селищна рада окремо уклала договір із ФОПом Миколою Буруковим для встановлення вікон і дверей.

Для чого окремо переплачувати за ці роботи, не зрозуміло. Однак такі схеми не є поодинокими. У сусідньому будинку ситуація така ж, тільки ФОП інший. А от нормальних вікон в жодному з будинків так і немає.

Схожа ситуація і з дахом будинку. Найнята компанія "Атмосфера інженірінг сістемс" посеред осені демонтувала покрівлю даху, після чого просто зникла. Закрили дах на ремонт аж у січні, хоча перший акт виконаних робіт компанії підписали в грудні.

Наслідки відсутності покрівлі в будинку в Бородянці. Фото: скриншот

Заплатили фірмі за це 3,3 мільйона гривень — половину від повної суми. А роботи не закінчені й досі.

А після випадку з дахом цій же компанії, "Атмосфера інженірінг сістемс", віддали замовлення ще на 32 мільйони, на капітальний ремонт. При цьому, того ж будинку, у якому вони досі не закінчили дах.

Та після надсилання запитів від журналістів "Бігус інфо" чиновники вирішили розірвати угоди із цим підрядником.

Хто відповідальний за корупційні схеми у відбудові

Усі ці замовлення робіт робили або місцеві ради, або профільний департамент регіонального розвитку Київської ОДА.

В Ірпінській та Бородянській міських радах про ці розподіли коштів говорити з журналістами "Бігус інфо" відмовилися. А у Бучанській раді пояснили непрозорість та відсутність конкурсів війною та нестачею часу.