Компенсация за уничтоженный дом: как самостоятельно посчитать сумму выплаты
В Украине с августа 2023 года граждане могут подавать заявки на компенсации за полностью разрушенную недвижимость в результате боевых действий в рамках программы "єВідновлення". При этом каждый может самостоятельно сосчитать сумму выплаты.
Об этом сообщается на сайте "Верни свое".
Как быстро установить сумму выплаты
Речь идет о получении жилого сертификата и приобретении нового дома или квартиры.
Учитывая это, для владельцев разрушенного жилья эксперты создали специальный онлайн-калькулятор на сайте. Для подсчета нужно только ввести параметры и калькулятор установит размер компенсации, на которую можно рассчитывать.
Воспользоваться онлайн-калькулятором можно следующим образом:
1. нужно выбрать тип уничтоженной недвижимости (квартира либо частный дом);
2. указать ключевые параметры недвижимости:
- регион;
- площадь жилья;
- период строительства;
- количество комнат.
3. получить расчет суммы компенсации.
В базе калькулятора заложены две формулы с установленными нормативами, показателями, также коэффициентами.
Вскоре с ними будут работать компенсационные комиссии на местах, устанавливая сумму компенсации для сертификатов.
Как получить жилищный сертификат через "Дію"
Для оформления сертификата через мобильное приложение "Дія" требуется:
- быть единственным владельцем недвижимости;
- зарегистрировать имущество в Государственном реестре прав (ГРРП), если нет регистрации;
- подтверждение, что недвижимость на подконтрольной Украине территории;
- сообщить об уничтоженном имуществе в "Дія";
- подать заявление по программе "єВідновлення" в приложении.
После подачи заявления специальная комиссия должна осмотреть объект и определить размер компенсации. После чего будет выдан сертификат для покупки жилья, с которым следует обратиться в ЦНАП или в нотариус, чтобы отказаться от прав на разрушенную недвижимость. Уничтоженное имущество заменят новым, на которое человек будет иметь право собственности.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине государственную программу "єВідновлення" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Новые правила могут заработать осенью этого года.
Также мы писали, что на столичном рынке недвижимости продолжают расти цены на аренду. Речь идет о стоимости аренды жилья во всех сегментах.