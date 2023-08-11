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Компенсация за уничтоженный дом: как самостоятельно посчитать сумму выплаты

11 августа 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Компенсация за уничтоженный дом — как самостоятельно посчитать сумму выплаты
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с августа 2023 года граждане могут подавать заявки на компенсации за полностью разрушенную недвижимость в результате боевых действий в рамках программы "єВідновлення". При этом каждый может самостоятельно сосчитать сумму выплаты.

Об этом сообщается на сайте "Верни свое".

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Речь идет о получении жилого сертификата и приобретении нового дома или квартиры.

Учитывая это, для владельцев разрушенного жилья эксперты создали специальный онлайн-калькулятор на сайте. Для подсчета нужно только ввести параметры и калькулятор установит размер компенсации, на которую можно рассчитывать.

Воспользоваться онлайн-калькулятором можно следующим образом:

1. нужно выбрать тип уничтоженной недвижимости (квартира либо частный дом);

2. указать ключевые параметры недвижимости:

- регион;

- площадь жилья;

- период строительства;

- количество комнат.

3. получить расчет суммы компенсации.

В базе калькулятора заложены две формулы с установленными нормативами, показателями, также коэффициентами.

Вскоре с ними будут работать компенсационные комиссии на местах, устанавливая сумму компенсации для сертификатов.

Как получить жилищный сертификат через "Дію"

Для оформления сертификата через мобильное приложение "Дія" требуется:

  • быть единственным владельцем недвижимости;
  • зарегистрировать имущество в Государственном реестре прав (ГРРП), если нет регистрации;
  • подтверждение, что недвижимость на подконтрольной Украине территории;
  • сообщить об уничтоженном имуществе в "Дія";
  • подать заявление по программе "єВідновлення" в приложении.

После подачи заявления специальная комиссия должна осмотреть объект и определить размер компенсации. После чего будет выдан сертификат для покупки жилья, с которым следует обратиться в ЦНАП или в нотариус, чтобы отказаться от прав на разрушенную недвижимость. Уничтоженное имущество заменят новым, на которое человек будет иметь право собственности.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине государственную программу "єВідновлення" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Новые правила могут заработать осенью этого года.

Также мы писали, что на столичном рынке недвижимости продолжают расти цены на аренду. Речь идет о стоимости аренды жилья во всех сегментах.

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