Компенсація за знищену оселю — як самостійно порахувати суму виплати

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE

В Україні з серпня 2023 року громадяни можуть подавати заявки на компенсації за повністю зруйновану нерухомість внаслідок бойових дій в рамках програми "єВідновлення". При цьому кожен може самостійно порахувати суму виплати.

Про це повідомляється на сайті "Поверни своє".

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Йдеться про отримання житлового сертифіката та придбання нового будинку чи квартири.

З огляду на це, для власників зруйнованого житла експерти створили спеціальний онлайн-калькулятор на сайті. Для підрахунку потрібно тільки ввести параметри і калькулятор встановить розмір компенсації, на яку можна розраховувати.

Скористатися онлайн-калькулятором можна наступним чином:

1. необхідно обрати тип знищеної нерухомості (квартира чи приватний будинок);

2. вказати ключові параметри нерухомості:

- регіон;

- площу житла;

- період будівництва;

- кількість кімнат.

3. отримати розрахунок суми компенсації.

В основі калькулятора закладені дві формули зі встановленими нормативами, показниками, а також коефіцієнтами.

Невдовзі із ними працюватимуть компенсаційні комісії на місцях, встановлюючи суму компенсації для сертифікатів.

Як отримати житловий сертифікат через "Дію"

Для оформлення сертифіката через мобільний застосунок "Дія", потрібно:

бути єдиним власником нерухомості;

зареєструвати майно у Державному реєстрі прав (ДРРП), якщо немає реєстрації;

підтвердження, що нерухомість на підконтрольній Україні території;

повідомити про знищене майно у "Дії";

подати заяву за програмою "єВідновлення" у застосунку.

Після подачі заяви спеціальна комісія має оглянути об'єкт та визначити розмір компенсації. Після чого буде видано сертифікат для купівлі житла, з яким слід звернутися у ЦНАП чи до нотаріуса, щоб відмовитися від прав на зруйновану нерухомість. Знищене майно замінять на нове, на яке людина матиме право власності.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні державну програму "єВідновлення" на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене через російську агресію житло змінять. Нові правила можуть запрацювати восени поточного року.

Також ми писали, що на столичному ринку нерухомості продовжують зростати ціни на оренду. Йдеться про вартість винайму житла в усіх без винятку сегментах.