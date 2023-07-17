Канада обновит программу помощи для украинцев

Министр иммиграции Канады Шон Фрейзер. Фото: nashvancouver

В Федеральном правительстве Канады обновят иммиграционную программу для беженцев из Украины. Она позволит воссоединиться семьям, разделенным между двумя государствами.

Об этом проинформировало CBC News.

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Что известно о новой иммиграционной программе

По словам министра иммиграции Шона Фрейзера, Канада продолжает оказывать помощь семьям, разведенным из-за "конфликта" в Украине. Программа охватит украинцев, проживающих в Канаде с временным статусом и имеющих одного или нескольких членов семьи.

Новая иммиграционная программа заработает 23 октября 2023 года.

Никаких других деталей министр не озвучил. Известно, что исчерпывающая информация о новой программе будет опубликована ближе к ее старту. Она не будет связана с расходами и будет действовать в течение одного года.

Заявки украинцев на канадскую визу

Украинцы подали около 1 миллиона заявок на получение канадской визы в рамках канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET). Согласно программе, граждане Украины и члены их семей могут приехать в страну на срок до трех лет. Документы можно подавать как на бесплатную гостевую визу, так и на открытое разрешение на работу или обучение.

Напомним, в марте 2023 года канадское правительство поддержало решение о продлении поддержки граждан Украины, нашедших в этой стране спасение от войны. Программа, по которой можно стать временными жителями страны и получить разрешение на работу или обучение, была расширена.