Канада оновить програму допомоги для українців

Міністр імміграції Канади Шон Фрейзер. Фото: nashvancouver

У Федеральному уряді Канади оновлять імміграційну програму для біженців з України. Вона дозволить возз'єднатися родинам, розділеним між двома державами.

Про це поінформувало CBC News.

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Що відомо про нову імміграційну програму

За словами міністра імміграції Шона Фрейзера, Канада продовжує надавати допомогу родинам, розлученим через "конфлікт" в Україні. Програма охопить українців, які проживають у Канаді з тимчасовим статусом та мають одного чи кількох членів сім'ї.

Нова імміграційна програма запрацює 23 жовтня 2023 року.

Жодних інших деталей міністр не озвучив. Відомо, що вичерпну інформацію про нову програму опублікують ближче до її старту. Вона не буде пов’язана із витратами й діятиме протягом одного року.

Заявки українців на канадську візу

Українці подали майже 1 мільйон заявок на отримання канадської візи у рамках канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET). Згідно з програмою, громадяни України та члени їхніх сімей можуть приїхати в країну на термін до трьох років. Документи можна подавати як на безкоштовну гостьову візу, так і на відкритий дозвіл на роботу чи навчання.

Нагадаємо, у березні 2023 року канадський уряд підтримав рішення про продовження підтримки громадян України, які знайшли у цій країні порятунок від війни. Програму, за якою можна стати тимчасовими жителями країни та отримати дозвіл на роботу чи навчання, розширили.