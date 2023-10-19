Штрафы в Украине — правительство предлагает ввести новое наказание

Продуктовый отдел супермаркета. Фото: Unplush

Кабинет Министров предлагает ввести новые финансовые санкции. Предлагают установить штрафы за нарушение законодательства по части охраны географических указаний для пищевых продуктов и алкоголя.

Об этом говорится в законопроекте №10162, зарегистрированном в Верховной Раде.

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Подробнее о новых штрафах

Согласно документу, за нарушение в сфере схем качества для сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, сфере географических указаний алкогольных напитков предлагают наказывать следующим образом:

за необеспечение пользователем схем качества в предусмотренных законодательством случаях мер контроля, документооборота и сохранения документальных фактов подтверждений относительно процесса производства, указанных в спецификации с/х продукции и пищевых продуктов с географическим указанием, традиционной гарантированной особенностью — для граждан и должностных лиц от 340 до 850 гривен ;

; за нарушение правил сертификации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов и выдачи сертификата — штрафа для должностных лиц в 340 грн-850 гривен ;

; за несоблюдение норм закона о наведении аллюзий в описании, представлении и маркировке спиртных напитков и пищевых продуктов, о наведении составленных терминов в описании, представлении и маркировке алкоголя — для граждан и должностных лиц — от 340 грн до 850 гривен ;

; за нарушение порядка осуществления сертификации алкогольного напитка и выдачи сертификата — для должностных лиц на 340-850 гривен.

Также документ предлагает определить ответственными за админправонарушения. Ими могут быть:

Главный госинспектор страны, главный государственный ветеринарный инспектор страны и их заместители, главный госинспектор, главный государственный ветеринарный инспектор и заместители, государственные инспекторы и государственные ветеринарные инспекторы центрального органа исполнительной власти, реализующий госполитику в сфере безопасности и качества продуктов, а также в области медицины, — штраф до 3,06 тыс. гривен;

Государственные инспекторы и государственные ветеринарные инспекторы территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующие госполитику в сфере безопасности и качества продуктов, а также ветви ветмедицины, заведующие лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы на агрорынках — штраф до 2,04 тыс. гривен.

Государственные ветеринарные инспекторы и заведующие лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы на агрорынках — штрафы могут взимать на месте с граждан в сумме до 850 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в следующем году продолжится тенденция роста потребительских цен, однако более медленными темпами. По прогнозу руководителей украинских предприятий, в следующие 12 месяцев инфляция составит 14,8%.

Также мы писали, что Государственная служба статистики Украины обнародовала ценовую динамику ключевых продуктов в Украине за сентябрь 2023 года. В годовом измерении потребительская инфляция за месяц замедлилась на 1,5% до 7,1%, однако в месячном измерении цены подскочили на 0,5%.