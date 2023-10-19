Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Кабмин предлагает ввести новые штрафы — за что будут взимать 3 тыс. грн arrow

Кабмин предлагает ввести новые штрафы — за что будут взимать 3 тыс. грн

19 октября 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы в Украине — правительство предлагает ввести новое наказание
Продуктовый отдел супермаркета. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Кабинет Министров предлагает ввести новые финансовые санкции. Предлагают установить штрафы за нарушение законодательства по части охраны географических указаний для пищевых продуктов и алкоголя.

Об этом говорится в законопроекте №10162, зарегистрированном в Верховной Раде.

Читайте также:

Подробнее о новых штрафах

Согласно документу, за нарушение в сфере схем качества для сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, сфере географических указаний алкогольных напитков предлагают наказывать следующим образом:

  • за необеспечение пользователем схем качества в предусмотренных законодательством случаях мер контроля, документооборота и сохранения документальных фактов подтверждений относительно процесса производства, указанных в спецификации с/х продукции и пищевых продуктов с географическим указанием, традиционной гарантированной особенностью — для граждан и должностных лиц от 340 до 850 гривен;
  • за нарушение правил сертификации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов и выдачи сертификата — штрафа для должностных лиц в 340 грн-850 гривен;
  • за несоблюдение норм закона о наведении аллюзий в описании, представлении и маркировке спиртных напитков и пищевых продуктов, о наведении составленных терминов в описании, представлении и маркировке алкоголя — для граждан и должностных лиц от 340 грн до 850 гривен;
  • за нарушение порядка осуществления сертификации алкогольного напитка и выдачи сертификата — для должностных лиц на 340-850 гривен.

Также документ предлагает определить ответственными за админправонарушения. Ими могут быть:

  • Главный госинспектор страны, главный государственный ветеринарный инспектор страны и их заместители, главный госинспектор, главный государственный ветеринарный инспектор и заместители, государственные инспекторы и государственные ветеринарные инспекторы центрального органа исполнительной власти, реализующий госполитику в сфере безопасности и качества продуктов, а также в области медицины, — штраф до 3,06 тыс. гривен;
  • Государственные инспекторы и государственные ветеринарные инспекторы территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующие госполитику в сфере безопасности и качества продуктов, а также ветви ветмедицины, заведующие лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы на агрорынках — штраф до 2,04 тыс. гривен.
  • Государственные ветеринарные инспекторы и заведующие лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы на агрорынках — штрафы могут взимать на месте с граждан в сумме до 850 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в следующем году продолжится тенденция роста потребительских цен, однако более медленными темпами. По прогнозу руководителей украинских предприятий, в следующие 12 месяцев инфляция составит 14,8%.

Также мы писали, что Государственная служба статистики Украины обнародовала ценовую динамику ключевых продуктов в Украине за сентябрь 2023 года. В годовом измерении потребительская инфляция за месяц замедлилась на 1,5% до 7,1%, однако в месячном измерении цены подскочили на 0,5%.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме