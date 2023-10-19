Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Кабмін пропонує ввести нові штрафи — за що стягуватимуть 3 тис. грн arrow

Кабмін пропонує ввести нові штрафи — за що стягуватимуть 3 тис. грн

19 жовтня 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — уряд пропонує ввести нове покарання
Продуктовий відділ супермаркету. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Кабінет міністрів пропонує запровадити нові фінансові санкції. Пропонують встановити штрафи за порушення законодавства у частині охорони географічних зазначень для харчових продуктів та алкоголю.

Про це йдеться у законопроєкті № 10162, зареєстрованому у Верховній Раді.

Читайте також:

Детальніше про нові штрафи

Відповідно до документа, за порушення у сфері схем якості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, сфері географічних зазначень алкогольних напоїв пропонують карати наступним чином:

  • за незабезпечення користувачем схем якості у передбачених законодавством випадках заходів контролю, документообігу й збереження документальних фактів підтверджень стосовно процесу виробництва, вказаних у специфікації с/г продукції та харчових продуктів із географічним зазначенням, традиційною гарантованою особливістю — для громадян та посадовців від 340 до 850 гривень;
  • за порушення правил сертифікації сільськогосподарської продукції та харчових продуктів і видачі сертифіката — штрафу для посадовців у 340 грн-850 гривень;
  • за недотримання норм закону щодо наведення алюзій в описі, представленні та маркуванні спиртних напоїв та харчових продуктів, щодо наведення складених термінів в описі, представленні й маркуванні алкоголю — для громадян та посадовців — від 340 грн до 850 гривень;
  • за порушення порядку здійснення сертифікації алкогольного напою та видачі  сертифіката — для посадовців на 340-850 гривень.

Також документ пропонує визначити відповідальними за адмінправопорушення. Ними можуть бути:

  • Головний держінспектор країни, головний державний ветеринарний інспектор країни та їхні заступники, головний держінспектор, головний державний ветеринарний інспектор та заступники, державні інспектори та державні ветеринарні інспектори центрального органу виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері безпечності та якості продуктів,  а також у галузі ветеринарної медицини, — штраф до 3,06 тис. гривень;
  • Державні інспектори та державні ветеринарні інспектори територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері безпечності та якості продуктів, а також глузі ветмедицини, завідувачі лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на агроринках — штраф до 2,04 тис. гривень.
  • Державні ветеринарні інспектори та завідувачі лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на агроринках — штрафи можуть стягувати на місці з громадян у сумі до 850 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні наступного року продовжиться тенденція зростання споживчих цін, однак більш повільними темпами. За прогнозом керівників українських підприємств, у наступні 12 місяців інфляція становитиме 14,8%.

Також ми писали, що Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку на ключові продукти в Україні за вересень 2023 року. У річному вимірі споживча інфляція за місяць сповільнилася на 1,5%, до 7,1%, однак у місячному вимірі ціни підскочили на 0,5%.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі