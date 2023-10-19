Штрафи в Україні — уряд пропонує ввести нове покарання

Продуктовий відділ супермаркету. Фото: Unplush

Кабінет міністрів пропонує запровадити нові фінансові санкції. Пропонують встановити штрафи за порушення законодавства у частині охорони географічних зазначень для харчових продуктів та алкоголю.

Про це йдеться у законопроєкті № 10162, зареєстрованому у Верховній Раді.

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Детальніше про нові штрафи

Відповідно до документа, за порушення у сфері схем якості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, сфері географічних зазначень алкогольних напоїв пропонують карати наступним чином:

за незабезпечення користувачем схем якості у передбачених законодавством випадках заходів контролю, документообігу й збереження документальних фактів підтверджень стосовно процесу виробництва, вказаних у специфікації с/г продукції та харчових продуктів із географічним зазначенням, традиційною гарантованою особливістю — для громадян та посадовців від 340 до 850 гривень ;

; за порушення правил сертифікації сільськогосподарської продукції та харчових продуктів і видачі сертифіката — штрафу для посадовців у 340 грн-850 гривень ;

; за недотримання норм закону щодо наведення алюзій в описі, представленні та маркуванні спиртних напоїв та харчових продуктів, щодо наведення складених термінів в описі, представленні й маркуванні алкоголю — для громадян та посадовців — від 340 грн до 850 гривень ;

; за порушення порядку здійснення сертифікації алкогольного напою та видачі сертифіката — для посадовців на 340-850 гривень.

Також документ пропонує визначити відповідальними за адмінправопорушення. Ними можуть бути:

Головний держінспектор країни, головний державний ветеринарний інспектор країни та їхні заступники, головний держінспектор, головний державний ветеринарний інспектор та заступники, державні інспектори та державні ветеринарні інспектори центрального органу виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері безпечності та якості продуктів, а також у галузі ветеринарної медицини, — штраф до 3,06 тис. гривень;

Державні інспектори та державні ветеринарні інспектори територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері безпечності та якості продуктів, а також глузі ветмедицини, завідувачі лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на агроринках — штраф до 2,04 тис. гривень.

Державні ветеринарні інспектори та завідувачі лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на агроринках — штрафи можуть стягувати на місці з громадян у сумі до 850 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні наступного року продовжиться тенденція зростання споживчих цін, однак більш повільними темпами. За прогнозом керівників українських підприємств, у наступні 12 місяців інфляція становитиме 14,8%.

Також ми писали, що Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку на ключові продукти в Україні за вересень 2023 року. У річному вимірі споживча інфляція за місяць сповільнилася на 1,5%, до 7,1%, однак у місячному вимірі ціни підскочили на 0,5%.