Цены на нефть и газ — Нацбанк обнародовал прогноз до 2026 года

Работник Нафтогаза. Фото: naftogaz.com

В Национальном банке Украины (НБУ) обнародовали новый прогноз по ценам на нефть и природный газ до 2026 года. Нынешние тенденции будут развиваться в противоположном направлении.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ (июль 2023 г.).

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Согласно прогнозу НБУ, мировые цены на энергоносители во время отопительного периода будут иметь тенденцию к определенному снижению.

Так, по информации регулятора, ожидается, что в среднем нефть марки Brent в этом году опустится почти на 18%, до 82 долларов.

Примечательно, что в следующем году прогнозируют снижение в 1,6%, до 80,7 доллара. В 2025 году ожидается сокращение на 13,9%, до 69,5 доллара за баррель.

Следует заметить, что в 2022 году в среднем нефть марки Brent подскочила на 41,8%, до 99,8 доллара за баррель.

Стоимость "голубого топлива"

Природный газ на рынке еврозоны тоже может потерять в цене. В частности, причиной станут накопившиеся запасы в 2023 году, а также наращивание доли производства сжиженного природного газа (СПГ) в Соединенных Штатах и других странах мира.

По прогнозу Центробанка, стоимость природного газа на хабе ТТF в Нидерландах в этом году может упасть на 56,9%, до около 584 долларов за тысячу кубических метров.

В следующем году ожидается, что цены снизятся еще на 8,9% до 532 долларов. Также сохранится аналогичная тенденция и в 2025 году. Сокращение прогнозируют на 18,9%, до 432 долларов.

В 2022 году цена наоборот выросла на 136,8%, до почти 1363 долларов за тысячу кубов.

Что еще стоит знать

Напомним, в компании "Нафтогаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как действовать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".

Также в компании "Нафтогаз" сообщили о введении нового способа передачи показаний счетчика газа клиентами. Чтобы обеспечить правильный расчет платежей, нужно передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца.