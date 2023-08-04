Ціни на нафту й газ — Нацбанк оприлюднив прогноз до 2026 року

Працівник Нафтогазу. Фото: naftogaz.com

У Національному банку України (НБУ) оприлюднили новий прогноз щодо цін на нафту та природний газ до 2026 року. Цьогорічні тенденції розвиватимуться у протилежному напрямку.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ (липень 2023 р.).

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Згідно з прогнозом НБУ, світові ціни на енергоносії під час опалювального періоду матимуть тенденцію до певного зниження.

Так, за інформацією регулятора, очікується, що в середньому нафта марки Brent цьогоріч опуститься на майже 18%, до 82 доларів.

Примітно, що наступного року прогнозують зниження в 1,6%, до 80,7 долара. У 2025 році очікується скорочення на 13,9%, до 69,5 долара за барель.

Варто зауважити, що у 2022 році у середньому нафта марки Brent підскочила на 41,8%, до 99,8 долара за барель.

Вартість "блакитного палива"

Природний газ на ринку єврозони також може втратити в ціні. Зокрема, причиною стануть накопичені запаси у 2023 році, а також нарощення частки виробництва скрапленого природного газу (СПГ) у Сполучених Штатах та інших країнах світу.

За прогнозом Центробанку, вартість природного газу на хабі ТТF у Нідерландах цьогоріч може впасти на 56,9%, до близько 584 доларів за одну тисячу кубічних метрів.

Наступного року очікується, що ціни знизяться ще на 8,9%, до 532 доларів. Також збережеться аналогічна тенденція і 2025 року. Скорочення прогнозують на 18,9%, до 432 доларів.

У 2022 році ціна навпаки зросла на 136,8%, до майже 1363 доларів за тисячу кубів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як чинити українцям, щоб у майбутньому уникнути цифр "із повітря".

Також у компанії "Нафтогаз" повідомили про введення нового способу передачі показань лічильника газу клієнтами. Щоб забезпечити правильний розрахунок платежів, необхідно передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця.