Коррупция в Украине — обличители взяточников получат вознаграждение

Женщина на компьютере. Фото: Freepik

Украинцы, сообщая о зафиксированных фактах взяточничества, могут претендовать на вознаграждение. Речь идет о 10% от размера предмета коррупционного правонарушения.

Об этом информирует Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

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Что известно о новации

Агентство запустило Единый портал сообщений обличителей, являющийся одним из инструментов антикоррупционной политики страны. Его эффективная работа — часть требований для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз (ЕС).

Сообщения о возможных фактах коррупционных правонарушений можно будет отправлять круглосуточно.

Как сообщить о факте коррупции

Сообщать о коррупции сможет кто угодно, кому стали известны данные о коррупционном правонарушении. По законодательству никаких ограничений в этом вопросе нет. Однако не каждый может получить статус обличителя. Так, лицо сочтут обличителем при следующих условиях:

сообщение о коррупции сделало физлицо (украинец, иностранец или лицо без гражданства), убежденное, что сведения достоверны;

переданная информация должна содержать фактические сведения, доказывающие вероятное совершение другим лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, что легко проверить;

информация стала известна гражданину в связи с трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождение им службы или учебы.

Если отсутствует хотя бы один пункт, лицо будет считаться заявителем.

Граждане могут сообщать о коррупции на портале следующим образом:

нужно открыть "Единый портал сообщений обличителей";

выбрать организацию, где человек стал свидетелем коррупции;

далее следует заполнить стандартную форму сообщения;

нажать пункт "Отправить".

Как получить вознаграждение в 10%

Первое условие для получения вознаграждения — статус обличителя гражданина в производстве. Размер вознаграждения — 10% от размера предмета правонарушения или ущерба.

Однако уровень вознаграждения не может превышать 3 тыс. минимальных заработных плат. Вознаграждение будут выплачивать по результатам судебного разбирательства после вынесения приговора.

Что еще стоит знать

Напомним, с 6 сентября в Украине начал свою работу Единый портал обличителей коррупции. Граждане смогут получить выплаты, однако не больше 14 млн грн.

Также мы писали, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, 46 тысяч граждан. Эти люди совершили административные, уголовные и дисциплинарные преступления.