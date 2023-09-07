Корупція в Україні — викривачі хабарників отримають винагороду

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Українці, повідомляючи про зафіксовані факти хабарництва, можуть претендувати на винагороду. Йдеться про 10% від розміру предмета корупційного правопорушення.

Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Читайте також:

Що відомо про новацію

Агенція запустила Єдиний портал повідомлень викривачів, що є одним з інструментів антикорупційної політики країни. Його ефективна робота — частина вимог для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу (ЄС).

Повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень можна буде надсилати цілодобово.

Як повідомити про факт корупції

Повідомляти про корупцію зможе будь-хто, кому стали відомі дані про корупційне правопорушення. За законодавством, жодних обмежень у цьому питанні немає. Проте не кожен може отримати статус викривача. Так, особу вважатимуть викривачем за наступних умов:

повідомлення про корупцію зробила фізособа (українець, іноземець чи особа без громадянства), яка переконана, що відомості достовірні;

передана інформація має містити фактичні відомості, що доводять ймовірне вчинення іншою особою корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, що легко перевірити;

інформація стала відома громадянину у зв’язку з трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходження ним служби чи навчання.

Якщо буде відсутнім бодай один пункт, особа вважатиметься заявником.

Громадяни можуть повідомляти про корупцію на порталі наступним чином:

потрібно відкрити "Єдиний портал повідомлень викривачів";

обрати організацію, де людина стала свідком корупції;

далі треба заповнити стандартну форму повідомлення;

натиснути пункт "Відправити".

Як отримати винагороду у 10%

Перша умова для отримання винагороди — статус викривача громадянина у провадженні. Розмір винагороди — 10% від розміру предмета правопорушення чи збитку.

Однак рівень винагороди не може перевищувати 3 тис. мінімальних заробітних плат. Винагороду виплачуватимуть за результатами судового розгляду після винесення вироку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 6 вересня в Україні почав свою роботу Єдиний портал викривачів корупції. Громадяни зможуть отримати виплати, однак не більше 14 млн грн.

Також ми писали, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, 46 тисяч громадян. Ці люди вчинили адміністративні, кримінальні та дисциплінарні злочини.